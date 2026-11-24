Глава правительства Курдской автономии (Иракский Курдистан) Масрур Барзани раскритиковал решение центрального правительства. Источники Reuters отмечают, что курды попытаются отказаться от передачи месторождений, сославшись на отсутствие закона о нефти и газе. «Это приведет к политическим и конституционным спорам о том, как именно должны быть реализованы принятые решения»,— указал собеседник агентства.