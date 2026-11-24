Власти Ирака намерены взять под контроль нефтяные месторождения в Курдистане
Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди поручил Министерству энергетики взять под свое управление нефтяные месторождения на севере страны. Речь среди прочего идет об объектах в провинциях Дияла и Киркук, которые контролируют курды, сообщает Reuters.
Господин аз-Заиди распорядился, чтобы погранслужба взяла под контроль КПП в курдской автономии (Иракский Курдистан), которые граничат с Турцией, Ираном и Сирией. Кроме того, правительству региона поручено согласовывать экспорт сырой нефти и нефтепродуктов исключительно с федеральными властями.
Иракский Курдистан — регион на севере Ирака, имеющий статус широкой автономии. Включает в себя провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль. Временное правительство также контролирует провинции Найнава, Дияла и Киркук, несмотря на то, что они находятся за границами автономии.
Глава правительства Курдской автономии (Иракский Курдистан) Масрур Барзани раскритиковал решение центрального правительства. Источники Reuters отмечают, что курды попытаются отказаться от передачи месторождений, сославшись на отсутствие закона о нефти и газе. «Это приведет к политическим и конституционным спорам о том, как именно должны быть реализованы принятые решения»,— указал собеседник агентства.
Накануне иракский министр нефти Басем Худейр обвинил власти Иракского Курдистана в неправомерном контроле над нефтяными месторождениями федеральной North Oil Company. Багдад выявил случаи контрабанды нефти из месторождений на севере страны.