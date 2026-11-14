Правительство Сербии выделило NIS 66 тыс. тонн нефти из резервов

Авария на JANAF произошла в начале ноября, из-за чего NIS сокращает нефтепереработку. При этом все АЗС компании снабжаются нефтепродуктами в полном объеме. NIS — единственная в Сербии компания, ведущая разведку и добычу углеводородов. Ей принадлежит НПЗ в Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год и сеть из более 400 АЗС на Балканах.