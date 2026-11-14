Правительство Сербии выделило NIS 66 тыс. тонн нефти из резервов
Правительство Сербии одобрило передачу до 66 тыс. тонн нефти из государственных резервов энергокомпании NIS. Решение принято после сбоев регулярных поставок, вызванных повреждением Адриатического нефтепровода (JANAF), сообщается на сайте кабмина.
Нефть направят для поддержания непрерывного цикла работы НПЗ в Панчево и стабильного снабжения внутреннего рынка: альтернативных маршрутов доставки сырья на этот завод у NIS нет. В правительстве отметили, что ситуация под контролем и дефицита топлива не ожидается.
Авария на JANAF произошла в начале ноября, из-за чего NIS сокращает нефтепереработку. При этом все АЗС компании снабжаются нефтепродуктами в полном объеме. NIS — единственная в Сербии компания, ведущая разведку и добычу углеводородов. Ей принадлежит НПЗ в Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год и сеть из более 400 АЗС на Балканах.