Ирак ведет с ОПЕК переговоры об увеличении квот на добычу нефти
Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что его страна обсуждает с ОПЕК повышение квот на добычу нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра на пресс-конференции в Киркуке.
По словам министра, «Ирак на протяжении более чем пяти десятилетий переживал серьезные проблемы и войны». Страна надеется, что «члены ОПЕК примут во внимание эти обстоятельства» и при пересмотре базовых уровней добычи организация примет решение об увеличении квоты для Ирака. Министр указал, что Ираку «необходимо отстраивать инфраструктуру и улучшать условия жизни граждан», а для этого потолок добычи надо поднять. Он также сообщил, что нефтяной экспорт страны составляет сейчас до 3,6 млн баррелей в сутки. Доходы от нефти в октябре достигли $8,8 млрд, что является самым высоким показателем для страны с начала войны США с Ираном.
По условиям действующего соглашения с ОПЕК, Ирак может добывать не более 4,4 млн баррелей нефти в сутки. По оценкам ОПЕК, Ирак способен устойчиво производить не менее 5 млн баррелей в сутки. Ирак хочет поднять этот показатель до 6 млн баррелей в сутки и намерен вынести этот вопрос на саммит ОПЕК+ 29 ноября.