По словам министра, «Ирак на протяжении более чем пяти десятилетий переживал серьезные проблемы и войны». Страна надеется, что «члены ОПЕК примут во внимание эти обстоятельства» и при пересмотре базовых уровней добычи организация примет решение об увеличении квоты для Ирака. Министр указал, что Ираку «необходимо отстраивать инфраструктуру и улучшать условия жизни граждан», а для этого потолок добычи надо поднять. Он также сообщил, что нефтяной экспорт страны составляет сейчас до 3,6 млн баррелей в сутки. Доходы от нефти в октябре достигли $8,8 млрд, что является самым высоким показателем для страны с начала войны США с Ираном.