Нефть Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 8:17 мск опускалась до $85,9. В последний раз Brent торговалась ниже $86 27 августа 2026 года. К 8:58 мск нефть скорректировалась на отметке $86,2 (-4,1%). Январский фьючерс на нефть WTI в то же время упал до $79,5 за баррель.
С начала ноября стоимость нефти Brent снизилась более чем на 24%. Так рынок реагирует на возможное завершение конфликта США с Ираном из-за победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс. Bloomberg обращает внимание на еще один фактор — заявление президента Дональда Трампа о намерении возобновить удары по Ирану в январе. Агентство пишет, что глава государства таким образом отводит сторонам больше времени на переговоры.