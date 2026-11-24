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Экспорт нефти по нерегулярным направлениям из России вырос почти на 75%
Перебои с поставками ближневосточной нефти и ослабление санкций США позволили России расширить географию экспорта сырья. Доля таких направлений, как Египет, Бруней, Сирия, Филиппины и Шри-Ланка, в этом году выросла до 8%, а объем поставок на альтернативные рынки превысил 8 млн тонн. Но дальнейшего существенного расширения экспорта в эти страны аналитики не ожидают.
Морской экспорт нефти из России по нерегулярным направлениям в январе—октябре 2026 года вырос на 74% год к году, до 202 тыс. баррелей в сутки (б/с), подсчитали в Argus на основе предварительных данных Vortexа и Кpler. Объем поставок увеличился до 8,4 млн тонн, доля альтернативных направлений — с 3% до 8%. Остальное приходится на отгрузки в Индию, Китай и Турцию.
Как говорится в обзоре Argus, рост экспорта российской нефти по нерегулярным направлениям в основном пришелся на март—июнь, когда из-за перебоев с транзитом через Ормузский пролив покупатели экстренно искали замену ближневосточному сырью. Увеличению поставок также способствовало ослабление санкций США, отмечают аналитики. В марте из-за угрозы дефицита сырья Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на покупку российской нефти, погруженной на танкеры. Действие разрешения продлевалось до середины июня.
По данным Argus, крупнейшим среди альтернативных направлений для нефти из России в этом году остался Египет, куда было поставлено 2,7 млн тонн, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Экспорт в Бруней увеличился на 23% год к году, до 2,1 млн тонн, но с восстановлением поставок ближневосточного сырья с сентября прекратился. В сирийский порт Баниас за десять месяцев отгружено 1,7 млн тонн нефти из РФ против 1,15 млн тонн годом ранее, однако в сентябре-октябре поставок не было из-за роста иракского экспорта.
Кроме того, сказано в обзоре, Россия впервые отгрузила нефть на Филиппины (338 тыс. тонн), почти в два раза, до 181 тыс. тонн нарастила экспорт в Японию, отправила первую с декабря 2021 года партию сорта ВСТО (ESPO) объемом около 100 тыс. тонн в Малайзию и поставила 65 тыс. тонн нефти на Шри-Ланку.
С Каспийского трубопроводного консорциума (обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана) возобновились отгрузки в Пакистан (360 тыс. тонн), прерванные летом 2024 года. Еще 592 тыс. тонн нефти, по данным Argus, было поставлено в Грузию, но с сентября отгрузки прерваны и их возобновление не ожидается. Единственный НПЗ в Грузии в порту Кулеви, подпавший этим летом под санкции ЕС, отказался от нефти из России.
Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, страны Юго-Восточной Азии, в отличие от крупных импортеров, не имеют существенных стратегических резервов, позволяющих балансировать рынок, и в условиях перебоев с поставками вынуждены скупать нефть с рынка. В то же время в Китае и Индии усиливается конкуренция, в том числе из-за роста отгрузок из Саудовской Аравии, что могло заставить Россию диверсифицировать маршруты экспорта, добавляет он.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что нерегулярные направления выполняют роль «клапана» для перенаправления выпадающих объемов при колебании спроса со стороны Китая и Индии. Но, по его словам, потенциал дальнейшего расширения географии поставок ограничен.
Так, перечисляет аналитик, ужесточение санкций против теневого флота и удлинение маршрутов повышают стоимость доставки, многие страны Юго-Восточной Азии опасаются вторичных санкций и не готовы к долгосрочным контрактам, и всплески спроса на российское сырье здесь часто вызваны нехваткой предложения других сортов, а не ростом потребления.
Игорь Юшков отмечает, что география российского экспорта пока зависит от развития ситуации в Ормузском проливе. Сейчас Иран активизировал атаки на танкеры, что снизит трафик по маршруту и повысит интерес Китая и Индии к российскому сырью, поток которого может снова развернуться на привычные рынки, считает он. Старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук говорит, что расширение географии поставок будет связано с конкуренцией за рынки с другими производителями, в первую очередь — с Ближнего Востока. Но, так или иначе, Индия и Китай останутся основными импортерами российской нефти, добавляет он.