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Новости
05/07
Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину
05/07
Экс-руководители «Тольяттиазота» приговорены к лишению свободы заочно
05/07
В Ливии арестованы два россиянина по подозрению во «влиянии на выборы»
05/07
Польша экстрадирует в Россию обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»
05/07
Суд арестовал семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
01:09
Капитан перевернувшегося под Туапсе катамарана задержан
00:44
Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек
00:27
Погибшими на катамаране под Туапсе оказались туристки из Мордовии и Белгорода
00:16
Власти Гибралтара задержат подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно еще на две недели
05/07
Самокаты предлагают признать видом транспорта
05/07
Власти Санкт-Петербурга выплатят семьям погибших подводников по 1 млн рублей
05/07
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
05/07
Верховный суд Дагестана вынес приговор четырем участникам банды Басаева и Хаттаба
05/07
Россиянин Медведев проиграл в третьем круге Wimbledon
05/07
Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине
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(обновлено: 05.07.2019)
Деятельность "Единой России"
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9
«Иначе мы понимаем, чем это кончится»
Дмитрий Медведев призвал «Единую Россию» больше лично общаться с людьми
В Хабаровском крае наступило «Время перемен»
Движение отчиталось об итогах праймериз «Единой России» и отставке главы ее регионального отделения
1
Севастопольским праймериз нашли много ветеранов
«Единая Россия» готова к определению кандидатов в депутаты заксобрания
4
Долгосрочный отбор
На праймериз «Единой России» не выдвинулись богатые депутаты
3
Адмиралы предвыборных войск
Отбором кандидатов-единороссов в Севастополе займется экс-главком ЧФ Александр Витко
5
Реклама «Единой России» не продержалась до праздника
В Севастополе демонтировали почти все билборды партии
Севастопольским праймериз не хватает организаторов
«Единая Россия» до сих пор не сформировала комитет по их проведению
2
«Единая Россия» прикрылась свежим брендом
Праймериз партии власти в Хабаровском крае пройдут на базе общественного движения
Некоторая экологика в этом есть
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения
3
«Убирая один фактор, мы накачивали другой»
Иркутские единороссы «жестко консолидируются» перед выборами губернатора
Кадры ОНФ пригодились партии власти
В «Единую Россию» переходят участники президентского движения
Городам федерального значения нужны особые праймериз
«Единая Россия» готова сделать исключения для Москвы, Петербурга и Севастополя
«Единая Россия» готовит самовыдвижение Игорю Артамонову
Партия поможет врио липецкого губернатора пойти на выборы без нее
2
«Единая Россия» соберет голоса в блокчейн-хранилище
Партия власти усовершенствовала процедуру праймериз
1
Закрома партии
Как «Единая Россия» и ее оппоненты собирают средства на жизнь
1
Сельских депутатов избавляют от бумаги
В Госдуме хотят отменить их антикоррупционные декларации
Глава Курской области предпочел «Единую Россию»
Кандидаты в губернаторы рассчитываются на партийных и самовыдвиженцев
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Страна
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия