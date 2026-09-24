Большинство поделилось с меньшинством

Руководство «Единой России» одобрило кандидатуры на руководящие посты в новом созыве Госдумы. Их список единороссы утвердили 24 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии. Должность председателя нижней палаты по согласованию с президентом сохранит Вячеслав Володин, а фракцию возглавит нынешний руководитель комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. Оппозиции, получившей в новом созыве менее четверти мандатов, партия власти отдаст более 40% думских комитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатов на руководящие посты в новой Думе единороссы (слева направо — председатель высшего совета Борис Грызлов, председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Владимир Якушев) утвердили единогласно

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Кандидатов на руководящие посты в новой Думе единороссы (слева направо — председатель высшего совета Борис Грызлов, председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Владимир Якушев) утвердили единогласно

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первое поствыборное заседание руководящих органов «Единой России» (ЕР) ее председатель Дмитрий Медведев начал, поздравив однопартийцев с «историческим успехом» по итогам единого дня голосования. По предварительным подсчетам, в распоряжении партии в новой Госдуме будет 349 кресел, сообщил он. Любая политическая сила «должна изменяться со временем», если хочет оставаться успешной, заметил господин Медведев. И ЕР, по его словам, менялась, привлекая в свои ряды новых политиков, в итоге энергия новых людей и тех, кто работает давно, создала высокий результат. Кампания впервые проходила на фоне боевых действий, когда «коллективный Запад и киевские клоуны» предприняли все, чтобы «помешать избирателям выразить свою волю», однако цели своей они не достигли, подчеркнул единоросс. В итоге EP обеспечила своей фракции конституционное большинство, то есть «все возможности, чтобы реализовать нашу народную программу», подытожил Дмитрий Медведев.

Презентацию с конкретными показателями персональных успехов (и неуспехов) на местах подготовил секретарь генсовета Владимир Якушев, однако «посмотрев на лица в зале» решил ее не показывать. «Не хочется выстраивать никаких рейтингов, ни кого-то хвалить, ни кого-то ругать... Давайте просто порадуемся нашей общей победе»,— призвал он. По словам господина Якушева, ни к одному региональному отделению не возникло вопросов по части «честной, эффективной и качественной» работы, поскольку все выкладывались на полную.

Выступившие следом главы регионов политес соблюли и рассыпались в благодарностях партийному руководству.

Например, губернатор Рязанской области Павел Малков признался, что, «в какой бы момент» он ни набрал Владимиру Якушеву, тот стабильно брал трубку и «все вопросы решались оперативно».

Вопросы о руководящих постах в новой думской фракции и нижней палате в целом Дмитрий Медведев также счел нужным «рассматривать в открытом варианте», поскольку эти решения скажутся на деятельности фракции.

Формально партия лишь рекомендует кандидатуры, а непосредственно решение по ним принимает уже фракция, напомнил председатель ЕР. Предложенная структура, пояснил он, отвечает «требованиям, которые диктует время», «опыту наших товарищей» и содержанию работы, которая «должна проводиться партией».

Исходя из этих критериев на должность лидера фракции рекомендован нынешний глава комитета Думы по экологии и природным ресурсам, экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, а на посты его первых замов — действующие заместители руководителя фракции Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин. На должности заместителей по отдельным направлениям предложены действующие замы Андрей Исаев и Евгений Ревенко, а также впервые избравшийся в Думу ветеран СВО Дмитрий Афанасьев, первый зампред комитета Думы по экономической политике Денис Кравченко, зампред комитета по экологии Жанна Рябцева и сенатор Дарья Лантратова. Кроме них, статус заместителей получат главы внутрифракционных групп Иван Квитка, Роман Любарский, Адальби Шхагошев, Александр Борисов и Виктор Селиверстов.

Спикером Госдумы в новом созыве ЕР вновь намерена избрать Вячеслава Володина, чью кандидатуру, по словам Дмитрия Медведева, поддержал президент Владимир Путин. На пост его первого заместителя рекомендована Ирина Яровая, занимавшая в предыдущем созыве должность обычного зампреда палаты. Нынешний первый зам Александр Жуков, по замыслу руководства партии, останется простым вице-спикером, а компанию ему составят три вице-спикера из предыдущего созыва (Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Анна Кузнецова), а также глава фракции ЕР в восьмом созыве Владимир Васильев и Виталий Савельев, пока еще занимающий пост вице-премьера.

Число комитетов в новой Думе, по прогнозу ЕР, увеличится с прежних 32 до 34 или 35. Своих членов партия рекомендовала в руководство 20 из них (см. справку), в том числе в два новых. В Думе предыдущего созыва единороссы возглавляли 17 из 32 комитетов.

Комитет по уголовному и административному законодательству, вопросы которого сейчас находятся в ведении комитета по госстроительству (им продолжит руководить Павел Крашенинников), предложено возглавить представителю Думы в Конституционном суде Юрию Петрову. А председателем комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту должен стать руководитель центрального исполкома ЕР Александр Сидякин. Главы 14 из 18 «старых» комитетов останутся прежними. Постоянные думские комиссии по регламенту, по этике, а также по вопросам контроля за достоверностью сведений об имуществе депутатов EP предлагает возглавить Виктору Пинскому, Валентине Терешковой и Эрнсту Валееву соответственно.

Таким образом, за оппозицией, в совокупности получившей 101 из 450 мандатов, останутся как минимум 14 комитетов. Как пояснил “Ъ” Андрей Исаев, это принципиальная позиция ЕР. Представители оппозиционных партий должны быть в руководстве Думы, подчеркнул депутат: «За них голосовали миллионы избирателей, они должны нести свою долю ответственности за курс, проводимый страной, и принимать активное участие в выработке решений».

Все эти кадровые назначения обновленная фракция ЕР обсудит и утвердит голосованием на своем первом заседании 29 сентября, сообщил Дмитрий Кобылкин журналистам. Задача фракции в предстоящую пятилетку, по его словам, реализовать «все, что мы обещали людям». И в Думе, и в исполнительной власти достаточно профессионалов, чтобы с этим справиться, заключил будущий лидер фракции.

Григорий Лейба