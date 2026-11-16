Колониальный стиль выводят из моды

Лучше всех наблюдавшийся разновекторный интернационал описали председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики, центрист Симплис Саранджи («Движение объединенных сердец») и перонист Густаво Менендес (Хустисиалистская партия Аргентины). Первый проповедовал: «Несчастен одинокий, но мы не несчастны, ведь мы не одиноки и с открытым сердцем боремся за свободу». Второй философствовал: «В "Братьях Карамазовых" Достоевский сказал: "всякий перед всеми за всех виноват", и эта общая ответственность имеет планетарное измерение».