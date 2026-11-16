Колониальный стиль выводят из моды
Единороссы обсудили свободу наций с зарубежными друзьями и российскими оппонентами
Экономические санкции должны быть признаны преступлением против человечности на международном уровне. Об этом на генеральной ассамблее движения «За свободу наций!» в Москве 16 ноября заявил председатель «Единой России» (ЕР), заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ответ участники движения с разных концов света и политических полюсов подтвердили твердую готовность противостоять неоколониальным практикам.
ЕР учредила движение «За свободу наций!» в 2024 году. Организация призвана объединить политические партии разных стран для совместного противодействия практикам неоколониализма. Участие в учредительном заседании приняли 50 политических движений: 6 европейских, 7 латиноамериканских, 14 африканских и 23 азиатских. Поучаствовать в генассамблее в 2026-м приехали представители свыше 70 государств, сообщили организаторы.
С приветственным письмом к участникам мероприятия обратился Владимир Путин. Все больше стран выступают за построение справедливой, демократической системы международных отношений, однако неоколониальные амбиции ряда западных государств остаются серьезным препятствием, отметил российский президент. По его словам, бывшие метрополии пытаются сохранить контроль над экономическими и политическими процессами стран Азии и Латинской Америки, в то время как Россия осуждает эти практики и поддерживает стремление мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости.
Детально об этой поддержке рассказал Дмитрий Медведев.
В частности, участники движения по распоряжению его учредителей подготовят доклады «о последствиях неоколониальных практик и фальсификации истории» и распространят их на площадках международных организаций.
Кроме того, они продолжат разработку международного «блокирующего статута» (который будет предусматривать обязательство противодействовать всем видам ограничений со стороны третьих стран) и разработают «механизм мониторинга попыток фальсификации истории», уточнил господин Медведев.
Из последующих выступлений, каждое из которых сопровождалось благодарностями в адрес Владимира Путина и Дмитрия Медведева, следовало, что присоединиться к антиколониальному противостоянию с Западом намерены представители заметно различающихся политических движений. Например, сразу за секретарем Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном слово взял заместитель председателя эфиопской центристской Партии процветания Адем Фаррах. «Движение является неудержимой тенденцией эпохи»,— цитировал господин Чо лидера КНДР Ким Чен Ына. «Мы стремимся к справедливому и инклюзивному международному порядку»,— заочно соглашался с обоими господин Фаррах.
Лучше всех наблюдавшийся разновекторный интернационал описали председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики, центрист Симплис Саранджи («Движение объединенных сердец») и перонист Густаво Менендес (Хустисиалистская партия Аргентины). Первый проповедовал: «Несчастен одинокий, но мы не несчастны, ведь мы не одиноки и с открытым сердцем боремся за свободу». Второй философствовал: «В "Братьях Карамазовых" Достоевский сказал: "всякий перед всеми за всех виноват", и эта общая ответственность имеет планетарное измерение».
Помимо председателя ЕР от российских партий выступили руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков.
Колониализм никогда не возродится на планете, а те, кто все же выступает за его возрождение, пусть почитают посты Дмитрия Медведева в соцсетях, указал верное направление господин Слуцкий.
«Наша альтернатива построена на противопоставлении тем целям, которые пропагандирует Запад»,— обрисовал несколько иной путь господин Бабаков.
На пленарном заседании представители упомянутых и иных партий поочередно засвидетельствовали уважение к независимости и суверенитету партнеров, еще раз призвали к диалогу и, разумеется, свержению гегемонов и их гегемонии. «Наша ответственность — сохранить нашу свободу в трех измерениях: наша территория, наше сознание и наши богатства»,— емко резюмировал смысл происходящего один из африканских делегатов.