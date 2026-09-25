Памфилова: на зарубежных участках победила «Единая Россия» с 58% голосов

Более 280 тыс. россиян проголосовали за рубежом, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, большинство голосов эта категория избирателей отдала за «Единую Россию» — более 58%.

«За "Единую Россию" проголосовало 58% от числа принявших участие в голосовании, за "ЛДПР" — 5,2%, за "КПРФ" — 10,3%, "Справедливая Россия" — 5,7%, "Новые люди" — 13,2%», — сообщила Элла Памфилова на заседании по утверждению итогов выборов в Госдуму.

Всего за рубежом были открыты 333 избирательных участка. Для проживающих в странах Прибалтики было организовано голосование на пограничных переходах в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.