Памфилова: на зарубежных участках победила «Единая Россия» с 58% голосов
Более 280 тыс. россиян проголосовали за рубежом, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, большинство голосов эта категория избирателей отдала за «Единую Россию» — более 58%.
«За "Единую Россию" проголосовало 58% от числа принявших участие в голосовании, за "ЛДПР" — 5,2%, за "КПРФ" — 10,3%, "Справедливая Россия" — 5,7%, "Новые люди" — 13,2%», — сообщила Элла Памфилова на заседании по утверждению итогов выборов в Госдуму.
Всего за рубежом были открыты 333 избирательных участка. Для проживающих в странах Прибалтики было организовано голосование на пограничных переходах в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
Зарубежное голосование организовывалось через сеть участков при российских дипломатических представительствах, поэтому доступ к нему не был одинаковым во всех странах. Перед голосованием МИД готовил меры по защите избирателей и членов комиссий, а российские представительства просили власти принимающих стран обеспечить безопасность участков.
Для отдельных территорий применялись специальные решения. В 2021 году участки не открывали в ДНР и ЛНР: жители этих республик могли проголосовать в Ростовской области или воспользоваться дистанционным голосованием после подтверждения личности через портал госуслуг; россиянам в Грузии предлагалось голосовать в соседних странах.