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Единороссы возглавят в Госдуме 20 из 35 комитетов

«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на посты председателей 20 комитетов Госдумы нового созыва. Всего в обновленной нижней палате, как предполагается, будет 35 комитетов (вместо нынешних 32). В частности, в Думе появятся комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту и по уголовному и административному законодательству.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Список претендентов на руководящие должности, оглашенный председателем партии Дмитрием Медведевым, был утвержден на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета «Единой России».

На посты глав комитетов предложены:

  • комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров,
  • комитет по энергетике — Николай Шульгинов,
  • комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников,
  • комитет по экономической политике — Максим Топилин,
  • комитет по обороне — Владимир Касатонов,
  • комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров,
  • комитет по просвещению — Ирина Белых,
  • комитет по молодежной политике — Владислав Головин,
  • комитет по контролю — Олег Морозов,
  • комитет по информационной политике — Сергей Боярский,
  • комитет по культуре — Ольга Казакова,
  • комитет по транспорту — Евгений Москвичев,
  • комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев,
  • комитет по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов,
  • комитет по делам национальностей — Владимир Иванов,
  • комитет по физической культуре и спорту — Олег Матыцин,
  • комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев,
  • комитет по международным делам — Петр Толстой,
  • комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева,
  • комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин.

29 сентября эти кандидатуры будут вынесены на обсуждение и голосование членов фракции «Единая Россия», после чего будут включены в так называемое пакетное соглашение о распределении руководящих постов. Окончательное решение о назначении на должности глав комитетов будет принято голосованием всех депутатов на первом пленарном заседании нижней палаты, которое, как ожидается, пройдет 30 сентября.

Отдел политики

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