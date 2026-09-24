Единороссы возглавят в Госдуме 20 из 35 комитетов

«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на посты председателей 20 комитетов Госдумы нового созыва. Всего в обновленной нижней палате, как предполагается, будет 35 комитетов (вместо нынешних 32). В частности, в Думе появятся комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту и по уголовному и административному законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Список претендентов на руководящие должности, оглашенный председателем партии Дмитрием Медведевым, был утвержден на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета «Единой России».

На посты глав комитетов предложены:

комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров,

комитет по энергетике — Николай Шульгинов,

комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников,

комитет по экономической политике — Максим Топилин,

комитет по обороне — Владимир Касатонов,

комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров,

комитет по просвещению — Ирина Белых,

комитет по молодежной политике — Владислав Головин,

комитет по контролю — Олег Морозов,

комитет по информационной политике — Сергей Боярский,

комитет по культуре — Ольга Казакова,

комитет по транспорту — Евгений Москвичев,

комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев,

комитет по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов,

комитет по делам национальностей — Владимир Иванов,

комитет по физической культуре и спорту — Олег Матыцин,

комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев,

комитет по международным делам — Петр Толстой,

комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева,

комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин.

29 сентября эти кандидатуры будут вынесены на обсуждение и голосование членов фракции «Единая Россия», после чего будут включены в так называемое пакетное соглашение о распределении руководящих постов. Окончательное решение о назначении на должности глав комитетов будет принято голосованием всех депутатов на первом пленарном заседании нижней палаты, которое, как ожидается, пройдет 30 сентября.

Отдел политики