Единороссы возглавят в Госдуме 20 из 35 комитетов
«Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на посты председателей 20 комитетов Госдумы нового созыва. Всего в обновленной нижней палате, как предполагается, будет 35 комитетов (вместо нынешних 32). В частности, в Думе появятся комитеты по цифровому развитию и искусственному интеллекту и по уголовному и административному законодательству.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Список претендентов на руководящие должности, оглашенный председателем партии Дмитрием Медведевым, был утвержден на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета «Единой России».
На посты глав комитетов предложены:
- комитет по бюджету и налогам — Андрей Макаров,
- комитет по энергетике — Николай Шульгинов,
- комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству — Павел Крашенинников,
- комитет по экономической политике — Максим Топилин,
- комитет по обороне — Владимир Касатонов,
- комитет по уголовному и административному законодательству — Юрий Петров,
- комитет по просвещению — Ирина Белых,
- комитет по молодежной политике — Владислав Головин,
- комитет по контролю — Олег Морозов,
- комитет по информационной политике — Сергей Боярский,
- комитет по культуре — Ольга Казакова,
- комитет по транспорту — Евгений Москвичев,
- комитет по промышленности и торговле — Владимир Гутенев,
- комитет по строительству и ЖКХ — Сергей Пахомов,
- комитет по делам национальностей — Владимир Иванов,
- комитет по физической культуре и спорту — Олег Матыцин,
- комитет по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев,
- комитет по международным делам — Петр Толстой,
- комитет по региональной политике и местному самоуправлению — Ирина Гусева,
- комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту — Александр Сидякин.
29 сентября эти кандидатуры будут вынесены на обсуждение и голосование членов фракции «Единая Россия», после чего будут включены в так называемое пакетное соглашение о распределении руководящих постов. Окончательное решение о назначении на должности глав комитетов будет принято голосованием всех депутатов на первом пленарном заседании нижней палаты, которое, как ожидается, пройдет 30 сентября.