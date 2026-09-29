Фракция «Единой России» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

Фракция «Единой России» в Госдуме выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя палаты. Решение было принято на организационном собрании партии, сообщает пресс-служба ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил большой опыт господина Володина на этой должности и то, что политик зарекомендовал себя как руководитель, «способный обеспечивать эффективную и слаженную деятельность палаты», независимо от того, какие испытания проходит страна. По словам господина Якушева, Вячеслав Володин проявил это во время пандемии COVID-19 и с начала спецоперации на Украине.

Также фракция выдвинула Ирину Яровую на пост первого заместителя председателя Госдумы, на должности вице-спикеров — Александра Жукова, Владимира Васильева, Алексея Гордеева, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко, Виталия Савельева.

Вячеслав Володин занимает пост спикера Госдумы с 2016 года. На выборах в нижнюю палату парламента он был избран по одномандатному округу в Саратовской области и набрал 82,84% голосов. КПРФ предлагала на пост спикера Думы Дмитрия Новикова. Кандидатуру господина Володина на эту должность поддержал Владимир Путин.