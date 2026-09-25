«Единая Россия» по итогам голосования получила 349 мест в Госдуме
По результатам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, самовыдвиженцы — 4. Об этом на итоговом брифинге 25 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
По словам Дмитрия Медведева, полученный результат обеспечил фракции «Единой России» конституционное большинство и возможность реализовывать заявленную ею программу. При этом распределение комитетов зависит от итогов выборов: в новом созыве оппозиции, получившей менее четверти мандатов, партия власти отдаст более 40% комитетов.
Руководителей комитетов и вице-спикеров определяют партии, но предложенные фракциями кандидатуры утверждаются большинством голосов на первом заседании. Формально партия лишь рекомендует кандидатуры, а решение принимает фракция. Через Совет Думы, куда входят спикер, его заместители, руководители фракций и главы комитетов с правом совещательного голоса, организуется работа палаты и определяется повестка пленарных заседаний.