«Единая Россия» по итогам голосования получила 349 мест в Госдуме

Составлено ИИ-Ассистентъ

По словам Дмитрия Медведева, полученный результат обеспечил фракции «Единой России» конституционное большинство и возможность реализовывать заявленную ею программу. При этом распределение комитетов зависит от итогов выборов: в новом созыве оппозиции, получившей менее четверти мандатов, партия власти отдаст более 40% комитетов.

Руководителей комитетов и вице-спикеров определяют партии, но предложенные фракциями кандидатуры утверждаются большинством голосов на первом заседании. Формально партия лишь рекомендует кандидатуры, а решение принимает фракция. Через Совет Думы, куда входят спикер, его заместители, руководители фракций и главы комитетов с правом совещательного голоса, организуется работа палаты и определяется повестка пленарных заседаний.