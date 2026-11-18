Выборы-2026 проходили на фоне беспрецедентной мобилизации вокруг партии власти, заметила заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. В связи с этим ее партия определила для себя ключевым конкурентом общую «апатию» и попыталась выйти на до сих пор не вовлеченного избирателя, рассказала депутат. Технологически для «Новых людей» в этом смысле особо ценным стал «человеческий контент» с «живой» съемкой и где-то даже «неправильной речью», а также телевидение (в связи с замедлением некоторых интернет-платформ), особенно дебаты — пускай те уже «как бы и не дебаты», признала госпожа Авксентьева.