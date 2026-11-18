Технологические игры
Партийцы и эксперты обсудили настоящее и будущее политтехнологий
Ведущие российские политики и политтехнологи обсудили 18 ноября ключевые тенденции в политтехнологической отрасли. Своими выводами они поделились в рамках отдельной панели на форуме Российской ассоциации по связям с общественностью «Дни PR-26». Красной строкой через все доклады прошла тема применения на выборах искусственного интеллекта, а отдельные эксперты не постеснялись попенять партийцам на утрату доверия избирателей.
Изыскания «Единой России» по результатам минувшей избирательной кампании зафиксировали несколько смысловых и технологических трендов, сообщил собравшимся член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. Одновременно с образом будущего избиратель требует локальных результатов, указал среди прочего единоросс, соответственно, и вся партийно-политическая работа должна вестись вдолгую. «Не в день выборов, не быстрые технологии, а результат, который подтверждается каждый день»,— пояснил он.
С точки зрения политтехнологий современная кампания требует от участников «постоянной экспансии» за пределы ядерного электората, подчеркнул господин Перминов: «Эмоция, которая с помощью цифровых сервисов может доставляться в любую страту, может переворачивать любые математические расчеты». Разумеется, весомым фактором остается и искусственный интеллект, однако и «Единая Россия», и ее конкуренты фиксируют растущее недоверие к нейросетевому контенту.
Секретарь ЦК КПРФ, политтехнолог Сергей Обухов среди текущих трендов в первую очередь выделил «запредельное административное влияние на ход избирательного процесса». Для «административных партий» коммуникация с избирателем становится как бы излишней («Зачем убеждать, если все обеспечат?»), что, на взгляд коммуниста, «крайне опасно» для всей политической системы. «Кризис не у выборов, а у их подмены»,— отметил господин Обухов.
Искусственный интеллект, по его убеждению, политику «не отменит», а даже обострит, ведь речь пойдет не о том, «у кого слоники интереснее», а о том, кому принадлежат данные и алгоритмы. «Все по Марксу: кто распоряжается средствами производства — теперь цифровыми»,— объяснил коммунист. Поэтому у политтехнологов в будущем останутся два профессиональных пути — стать оператором манипуляции либо специалистом по доверию, подытожил он.
Выборы-2026 проходили на фоне беспрецедентной мобилизации вокруг партии власти, заметила заместитель руководителя фракции «Новых людей» в Госдуме Сардана Авксентьева. В связи с этим ее партия определила для себя ключевым конкурентом общую «апатию» и попыталась выйти на до сих пор не вовлеченного избирателя, рассказала депутат. Технологически для «Новых людей» в этом смысле особо ценным стал «человеческий контент» с «живой» съемкой и где-то даже «неправильной речью», а также телевидение (в связи с замедлением некоторых интернет-платформ), особенно дебаты — пускай те уже «как бы и не дебаты», признала госпожа Авксентьева.
Наблюдения партийцев обобщил политолог и политтехнолог Дмитрий Еловский. Ключевых тенденций, по его оценке, несколько: смещение фокуса с прямой агитации на социальное проектирование и создание сред, прямое участие избирателей в разработке инициатив, проявление микрогрупп и «социальная архитектура как новый общепринятый» политический язык. Сейчас работу партий, напомнил господин Еловский, одобряет только 31% опрошенных россиян, результаты других институтов, буквально созданных для того, чтобы им доверяли, немногим лучше. Доверие граждан сжимается до ближайшего круга, отметил эксперт, поэтому единственный выход для политиков — строить горизонтальные связи, рекомендовал эксперт.
Завершился первый день форума Российской ассоциации по связям с общественностью вручением ежегодной политической премии «Гамбургский счет», которая присуждается участникам политического процесса — политикам, партиям, государственным деятелям, политтехнологам. Номинанты оцениваются по четырем показателям: конкурентность, результативность, технологичность и креативность. В 2026 году, в частности, победителями в номинации «Лучшая кампания парламентской партии по выборам в Госдуму» стали «Единая Россия» и «Новые люди», а «губернатором года» — глава Пермского края Дмитрий Махонин (подробнее см. справку).
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 3