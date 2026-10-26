Господин Медведев подчеркнул необходимость объективной оценки преступлений колониальной эпохи, подчеркнув, что они не имеют срока давности. Российское движение готово поддержать и развить наработки экспертных структур Африканского союза, добившегося определенных успехов в решении этих вопросов, добавил лидер ЕР. Также планируется обсудить финансово-экономические аспекты колониализма: страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средство политического давления против государств мирового большинства. В отношении России введено более 30 тыс. незаконных односторонних ограничительных мер, напомнил Дмитрий Медведев, однако она как стояла, так и стоит и развивается даже под давлением.