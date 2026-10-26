Единороссы дадут научное определение неоколониализму
«Единая Россия» (ЕР) в середине ноября проведет в Москве генассамблею движения «За свободу наций!», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Ее повестка будет посвящена правовым методам противодействия современным колониальным практикам: предлагается выработать точные определения понятий «колониализм», «неоколониализм» и «репаративное правосудие» с целью их дальнейшего закрепления в национальных и международных законах.
Господин Медведев подчеркнул необходимость объективной оценки преступлений колониальной эпохи, подчеркнув, что они не имеют срока давности. Российское движение готово поддержать и развить наработки экспертных структур Африканского союза, добившегося определенных успехов в решении этих вопросов, добавил лидер ЕР. Также планируется обсудить финансово-экономические аспекты колониализма: страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средство политического давления против государств мирового большинства. В отношении России введено более 30 тыс. незаконных односторонних ограничительных мер, напомнил Дмитрий Медведев, однако она как стояла, так и стоит и развивается даже под давлением.
Ограничения мировой торговли применяются на фоне стремительного развития новых технологий, включая искусственный интеллект, концентрация которых у ограниченного круга государств усугубляет цифровое неравенство, продолжил господин Медведев: «Нужно представить международному сообществу инициативы по регулированию этого технологического процесса, а также по адаптации стран мирового большинства к новой технологической реальности».
Еще одна тема для обсуждения — электоральный неоколониализм и попытки зарубежного вмешательства в избирательные процессы в странах мирового большинства, которые, по словам Дмитрия Медведева, в последние годы заметно активизировались. Важно дать юридическое определение понятию «электоральный суверенитет» и выработать меры, которые позволяют странам совместно его защищать, в том числе критерии беспристрастного международного наблюдения за выборами, резюмировал председатель ЕР.