Доминирование по регламенту

Так, бывший омбудсмен Татьяна Москалькова (ЕР) перейдет из комитета по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному и гражданскому законодательству. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина (ЕР) сменит международные дела на дела СНГ. Председатель НЛ Алексей Нечаев, который впервые войдет в состав думского комитета (для лидеров фракций и вице-спикеров это необязательно), выбрал комитет по финансовому рынку. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вышел из состава комитета по делам СНГ, а глава СР Сергей Миронов, как и раньше, не будет входить ни в один комитет.