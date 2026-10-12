Доминирование по регламенту
Депутаты определились с кандидатурами на последние руководящие посты
12.10.2026, 21:38
Госдума завершает формирование своих руководящих органов: на заседании 13 октября планируется утвердить кандидатуры заместителей председателей комитетов и комиссий. Согласно проекту постановления, размещенному в думской базе, среди начальников второго плана будут доминировать единороссы. А «Новым людям», которые хотели дать руководящие посты более чем половине своих депутатов, пришлось привести фракционные запросы в соответствие с думским регламентом.
Как сообщал “Ъ”, в новом созыве депутаты от «Единой Россия» (ЕР) возглавили 20 из 34 думских комитетов, пять комитетов были закреплены за КПРФ, по три — за ЛДПР, «Новыми людьми» (НЛ) и «Справедливой Россией» (СР). Среди первых и простых зампредов комитетов, судя по проекту соответствующего постановления, абсолютное большинство также будет у единороссов.
Согласно регламенту Думы, фракция не может выдвинуть на руководящие должности больше половины своего состава. Несмотря на это, НЛ (20 депутатов) на первом заседании фракции замахнулись на 16 таких постов. Однако в финальном постановлении, которое во вторник, 13 октября, рассмотрит Дума, их представительство оказалось намного скромнее. Вопреки первоначальным планам, без комитетских должностей остались зампред фракции Сардана Авксентьева и бывший глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, а также депутаты Георгий Арапов, Ярослав Самылин, Дарья Кислицына и Максим Гулин.
На первом заседании фракции СР депутат Марина Ким предложила рекомендовать ее кандидатуру на руководящий пост, мотивируя это тем, что она оказалась единственной женщиной среди справороссов, в то время как 55% избирателей партии — женщины. Лидер СР Сергей Миронов тогда пообещал вернуться к этому вопросу, но напомнил об упомянутой норме регламента. В итоге госпоже Ким тоже не нашлось места в списке зампредов.
В ЕР посты первых зампредов комитетов займут 59 депутатов. Причем в комитетах по труду, по бюджету, по энергетике и по международным делам будет сразу по три первых зампреда от парламентского большинства. Хотя, например, Константина Затулина, который в прошлом созыве был первым зампредом комитета по делам СНГ, среди них не оказалось. Еще 75 единороссов станут простыми зампредами.
Коммунистам палата доверит восемь постов первых зампредов: ими станут опытные депутаты Николай Коломейцев (комитет по труду), Анатолий Локоть (по бюджету), Дмитрий Новиков (по международным делам), Вадим Кумин (по финансовому рынку), Юрий Афонин (по безопасности), Казбек Тайсаев (по делам СНГ), Борис Иванюженков (по спорту) и Роман Лябихов (по строительству и ЖКХ). Не получит руководящую должность Юрий Синельщиков, который в прежней Думе был первым зампредом комитета по госстроительству. Будет у КПРФ и пять простых замов, включая Светлану Савицкую (по обороне) и Марию Дробот (по защите семьи).
Депутаты ЛДПР поработают первыми зампредами в семи комитетах: среди них, в частности, Каплан Панеш (комитет по бюджету), Александр Курдюмов (по промышленности), Валерий Селезнев (по энергетике), Андрей Луговой (по безопасности) и Виктор Бут (по делам СНГ). На посты простых зампредов фракция не претендует, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавлявший ранее международный комитет, останется его рядовым членом.
У СР будет четыре первых зампреда (в том числе бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов — в комитете по энергетике) и один обычный. Депутаты от НЛ Сергей Курбатов и Роза Чемерис станут первыми зампредами комитетов по охране здоровья и по делам семьи. А среди троих простых зампредов от «Новых» будет экс-глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, перешедший в комитет по экономической политике.
В тот же день Дума рассмотрит постановление о перемещении некоторых депутатов между комитетами.
Так, бывший омбудсмен Татьяна Москалькова (ЕР) перейдет из комитета по уголовному и административному законодательству в комитет по конституционному и гражданскому законодательству. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина (ЕР) сменит международные дела на дела СНГ. Председатель НЛ Алексей Нечаев, который впервые войдет в состав думского комитета (для лидеров фракций и вице-спикеров это необязательно), выбрал комитет по финансовому рынку. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вышел из состава комитета по делам СНГ, а глава СР Сергей Миронов, как и раньше, не будет входить ни в один комитет.
Рекордсменом по числу первых заместителей оказался комитет по международным делам, где их будет сразу шесть. При этом комитеты по транспорту и по экологии, несмотря на большую численность, получили только по одному первому зампреду, а в ряде комитетов (например, по местному самоуправлению или по вопросам Дальнего Востока) не будет первых замов из оппозиционных фракций.