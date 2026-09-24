«Единая Россия» утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы

«Единая Россия» официально выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Такое решение единороссы приняли на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На должности заместителей господина Володина «Единая Россия» предложила семь депутатов — это действующие вице-спикеры Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Ирина Яровая (выдвинута на пост первого зампреда), а также вице-премьер Виталий Савельев и нынешний руководитель фракции единороссов Владимир Васильев. Должность последнего в новом созыве займет глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Вячеслав Володин впервые избрался в Госдуму в 1999 году от блока «Отечество — вся Россия», затем дважды переизбирался от «Единой России». В 2010–2011 годах был вице-премьером, руководителем аппарата правительства Владимира Путина, а в 2011-м был назначен первым заместителем главы администрации президента и на этом посту курировал внутреннюю политику. В 2016-м господин Володин снова избрался в Госдуму и стал председателем палаты, сохранив эту должность и после выборов 2021 года.

Как депутаты и эксперты оценивают работу Вячеслава Володина на посту председателя Думы,— в материале «Спикер троицу любит».

Григорий Лейба