«Единая Россия» утвердила кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы
«Единая Россия» официально выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Такое решение единороссы приняли на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
На должности заместителей господина Володина «Единая Россия» предложила семь депутатов — это действующие вице-спикеры Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Ирина Яровая (выдвинута на пост первого зампреда), а также вице-премьер Виталий Савельев и нынешний руководитель фракции единороссов Владимир Васильев. Должность последнего в новом созыве займет глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Вячеслав Володин впервые избрался в Госдуму в 1999 году от блока «Отечество — вся Россия», затем дважды переизбирался от «Единой России». В 2010–2011 годах был вице-премьером, руководителем аппарата правительства Владимира Путина, а в 2011-м был назначен первым заместителем главы администрации президента и на этом посту курировал внутреннюю политику. В 2016-м господин Володин снова избрался в Госдуму и стал председателем палаты, сохранив эту должность и после выборов 2021 года.
Как депутаты и эксперты оценивают работу Вячеслава Володина на посту председателя Думы,— в материале «Спикер троицу любит».
Выдвижение партии — это кандидатура для голосования, а не окончательное назначение председателя. На первом заседании нового созыва депутатам предстоит утвердить ее большинством голосов, после чего партийное решение превращается в избрание спикера.
В октябре 2021 года Вячеслав Володин был избран председателем Госдумы VIII созыва: за него проголосовали 360 депутатов. При сохранившемся, в том числе конституционном, большинстве и том же спикере ожидались не резкие изменения, а продолжение прежней работы палаты.