Медведев призвал «Единую Россию» не растерять достигнутого на выборах
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предупредил однопартийцев об опасности растерять успех, достигнутый на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом он заявил на пленарном заседании форума местных отделений партии, которых сегодня в стране насчитывается 2747.
«Поддерживать достигнутый уровень гораздо труднее, чем подчас достигать результата»,— отметил он, призвав единороссов к «колоссальной концентрации сил». В то же время господин Медведев поблагодарил однопартийцев за «историческую победу», одержанную в условиях «драматического периода, который переживает вся наша страна».
Председатель партии также раскритиковал политических конкурентов, которые, по его словам, строят кампании на обвинениях в адрес единороссов, сами ничего при этом не делая. «Единая Россия», в отличие от них, готова признавать и невыполненные обещания, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Участники форума обсудили совершенствование внутрипартийной работы, взаимодействие с избирателями и выполнение «Народной программы» партии. Говоря о новых технологиях партийной работы, господин Медведев не исключил создания собственной партийной нейросети. Главное, по его словам, чтобы «партийная Алиса» не отвечала на неудобные вопросы так же, как обычная: «Я пока не готова ответить на этот вопрос».