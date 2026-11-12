Медведев призвал «Единую Россию» не растерять достигнутого на выборах

Участники форума обсудили совершенствование внутрипартийной работы, взаимодействие с избирателями и выполнение «Народной программы» партии. Говоря о новых технологиях партийной работы, господин Медведев не исключил создания собственной партийной нейросети. Главное, по его словам, чтобы «партийная Алиса» не отвечала на неудобные вопросы так же, как обычная: «Я пока не готова ответить на этот вопрос».