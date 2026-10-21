Медведев: на реализацию программы ЕР заложено 18 млрд рублей

Народную программу партия утвердила на августовском предвыборном съезде. В ней единороссы выделяют семь приоритетов: «Народосбережение и семья», «Достойная работа», «Пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности», «Наша Победа». Суммарно ЕР сформулировала 527 решений по этим направлениям.