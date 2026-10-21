Медведев: на реализацию программы ЕР заложено 18 млрд рублей
Бюджет «Народной программы» «Единой России» на три года составляет 18 млрд руб., сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Главной задачей партии он назвал реализацию взятых обязательств перед гражданами.
Почти треть от этой суммы заложена на 2027 год. «Ключевым приоритетом остаются укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержка бойцов, членов их семей, обеспечение комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставлении льгот, положенных по закону»,— сказал господин Медведев на совещании с руководством партии и правительством.
Народную программу партия утвердила на августовском предвыборном съезде. В ней единороссы выделяют семь приоритетов: «Народосбережение и семья», «Достойная работа», «Пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности», «Наша Победа». Суммарно ЕР сформулировала 527 решений по этим направлениям.