Критикуешь — отвечай

Руководитель «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов может лишиться должности из-за критики прошедшей избирательной кампании. На днях в Telegram была опубликована запись его разговора с руководителями региональных ячеек, в ходе которого единоросс прошелся по наружной рекламе, лозунгам и подбору кандидатов на выборах в Госдуму. Источники “Ъ” утверждают, что в партии уже ведутся консультации о замене главы МГЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Руководитель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На записи, появившейся в сети 29 сентября, Антон Демидов заявил, что прошедшая избирательная кампания оказалась «не просто скучной», а «серой» и «невзрачной», и в особенности — кампания «Единой России» (ЕР). По его словам, представленность партии на билбордах и других рекламных носителях была минимальной.

«Настолько безалаберно сделано: даже не базовый минимум, это не было вообще ничего»,— заявил единоросс. Прошелся он и по лозунгам «Сила в единстве» и «Пока мы едины, мы непобедимы», назвав их «очень сложными для восприятия» и «точно не мобилизующими людей на выборы».

По словам главы МГЕР, проблема в том, что явка и результат ЕР (59,8% и 58,2% соответственно) показывают, будто в стране произошла «какая-то очень сильная эмоциональная, мощная волна, когда люди консолидировались и пошли голосовать за партию». «Но этой волны не было»,— подчеркнул господин Демидов. Он также раскритиковал «перетасовку кандидатов», которая привела к «круговерти депутатов по стране»: «Какую народную поддержку, кого они могут мобилизовать за два месяца работы? Это практически нереально».

Антон Демидов начинал карьеру в различных общественно-политических движениях, таких как «Новое поколение», «Румол» и «Город». В 2020 году возглавил проект МГЕР «Улица», а в 2022-м получил пост руководителя молодежного крыла партии и вошел в президиум ее генерального совета. Тогда же господин Демидов избрался депутатом заксобрания Пензенской области. Источники “Ъ” характеризовали его как специалиста по организации уличных акций. На выборах в Госдуму глава МГЕР шел третьим номером в пензенской региональной группе, но мандата не получил.

Собеседник “Ъ” в руководстве ЕР утверждает, что для Антона Демидова эти оценки кампании стали «началом конца»: «Он и раньше слишком много себе позволял, но сейчас перешел границу. В партии идут консультации, кто может занять место председателя "Молодой гвардии"». Другой источник “Ъ” добавил, что вопрос о замене Антона Демидова был «отложенным» и обсуждался уже несколько месяцев, однако всплывшая запись стала своего рода катализатором. По словам одного из собеседников “Ъ”, молодежное крыло партии может возглавить руководитель центрального штаба МГЕР Александр Амелин, получивший орден Мужества на спецоперации.

Сам Антон Демидов отказался от комментариев. “Ъ” направил запрос в пресс-службу ЕР.

Политолог Константин Калачев полагает, что целенаправленная запись главы МГЕР и слив этого разговора в сеть говорят о явном наличии конфликта интересов и аппаратных интриг в партии: «Демидов такой откровенностью, очевидно, зарабатывал авторитет, просто не зная, что его пишут. В самой рефлексии по поводу кампании нет ничего плохого: критика и самокритика — вещь полезная. Но, видимо, не в нынешних условиях. Она может звучать только в очень узком кругу и в очень закрытом режиме от большого начальника». По мнению эксперта, не исключено, что ситуацию могут использовать, чтобы завершить «чистку» кадров, оставшихся со времен секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, которого в 2024 году сменил Владимир Якушев.

Андрей Прах