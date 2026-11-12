Местные пришлись к месту

«Народная программа», разумеется, важна, рассуждал Дмитрий Медведев, однако «документы редко кто читает по-серьезному», так что и представления о них в лучшем случае «общие». Потому от того, как объяснен документ, «в значительной мере зависит, согласятся ли люди проголосовать за нашу политическую силу», указал он. Впрочем, «народная программа» принималась не для того, чтобы победить на выборах, но для того, чтобы ее исполнить, подчеркнул председатель ЕР. И здесь, следовало из его слов, муниципалитетам тоже предстоит поработать на славу: «Хочу, чтобы люди, которые задают вам вопросы, получали аргументированные ответы, что сделано по "народной программе" и что еще предстоит сделать». «Штука» эта «исключительно необходимая», предупредил он.