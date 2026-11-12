Местные пришлись к месту
В «Единой России» высоко оценили работу муниципалов на минувших выборах
«Единая Россия» (ЕР) создаст федеральный совет местных партийных отделений. Эту идею на прошедшем 12 ноября в Москве форуме местных отделений горячо поддержал председатель ЕР Дмитрий Медведев. Работу муниципалов в выборный период он оценил высоко, предупредив, впрочем, что активничать тем придется и в наступившие поствыборные дни.
«Уважаемые коллеги… Уважаемые товарищи! — почти по-советски приветствовал секретарей муниципальных отделений Дмитрий Медведев.— Не ради того, чтобы сделать вам приятное, а констатируя реальную ситуацию, скажу, что роль местных отделений переоценить невозможно». Эти отделения, на всякий случай напомнил соратникам председатель партии, не только объединяют «наших товарищей», но и выступают важнейшим каналом связи между гражданами, членами партии и федеральными органами ее управления.
Хотя и хвалить тоже надо, подтвердил позже господин Медведев. Ведь прошли «очень сложные выборы» и муниципалы внесли заметный вклад в «историческую победу» ЕР. По итогам, конечно, кажется, что все было нормально, но было-то сложно, заметил председатель: «Вы сами это отлично знаете!» Важнее всего, объяснил он, что главы местных отделений «правильно, доходчиво, с разумными аргументами» объяснили избирателям «те задачи, которые собирается решить партия».
«Народная программа», разумеется, важна, рассуждал Дмитрий Медведев, однако «документы редко кто читает по-серьезному», так что и представления о них в лучшем случае «общие». Потому от того, как объяснен документ, «в значительной мере зависит, согласятся ли люди проголосовать за нашу политическую силу», указал он. Впрочем, «народная программа» принималась не для того, чтобы победить на выборах, но для того, чтобы ее исполнить, подчеркнул председатель ЕР. И здесь, следовало из его слов, муниципалитетам тоже предстоит поработать на славу: «Хочу, чтобы люди, которые задают вам вопросы, получали аргументированные ответы, что сделано по "народной программе" и что еще предстоит сделать». «Штука» эта «исключительно необходимая», предупредил он.
«Невозможно переоценить» и те партпроекты, которые партийцы реализуют на местах, ведь от того, что партия делает в масштабах страны, люди зачастую не чувствуют «прямого эффекта», поскольку привыкли оценивать обстановку «по тому, что происходит в их регионе», подошел к самому непростому господин Медведев. «В этом смысле ваша работа самая сложная. Не все так легко сделать на муниципальном уровне: где-то просто денег нет, где-то другие сложности»,— признал он.
В рамках форума прошел и круглый стол «об инструментах повышения эффективности» местных ячеек. Очевидно, в том числе и ввиду упомянутых председателем заслуг муниципалы, наконец, получили право на свой собственный федеральный совет (по аналогии с действующим федеральным советом первичных отделений). Местные отделения сталкиваются с проблемами, которые «не решить ни на уровне муниципалитета, ни на региональном уровне», и совет стал бы «органом, направляющим такие вопросы выше», предложил секретарь Вилючинского местного отделения на Камчатке, председатель Думы городского округа Василий Шевцов. Идея правильная, тут же кивнул Дмитрий Медведев: «Давайте создадим такой совет!»
Также партийцы предложили лидеру несколько цифровых инициатив. В частности, ему рекомендовали «расширить возможности применения партийного чат-бота в Mах», создать на местном уровне «помощника с искусственным интеллектом» на базе приложения высшей партшколы, сделать «дистанционный курс для местного актива регулярным и с обновляемой базой», а особо отличившимся секретарям отделений дать возможность очного обучения в той же партшколе в Москве. Эти и другие инициативы господин Медведев, конечно, поддержал и даже дополнил. Например, образовательные курсы для секретарей будут гораздо эффективнее «при наличии опытного наставника», со знанием дела отметил он: «Давайте подумаем над этим».
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 3