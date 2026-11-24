Таланты и сторонники
Единороссы привлекут гражданских активистов к реализации своей предвыборной программы
«Единая Россия» (ЕР) предлагает представителям некоммерческого сектора участвовать в контроле за исполнением своей «народной программы». Об этом партийцы заявили 24 ноября на ежегодном Форуме поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР. Сейчас партия сотрудничает с более чем 11 тыс. НКО и намерена «искать опору» в них и в дальнейшем. Тем более что именно усилиями единороссов гражданский сектор стабильно получает бюджетное финансирование, подчеркивают в ЕР.
Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников ЕР объединяет близких к партии представителей некоммерческого сектора. В 2026 году участие в нем приняли 600 человек — лидеры НКО, волонтеры, гражданские активисты, члены советов сторонников ЕР, парламентарии, ветераны СВО, спортсмены, эксперты, сообщили организаторы.
Делегаты форума представляют свыше 1 млн сторонников партии, отметил в приветственном слове председатель ЕР Дмитрий Медведев. После победы на недавних выборах в Госдуму руководство партии рассчитывает, что сторонники «примут деятельное участие» в реализации «народной программы» и общественном контроле, а также помогут партийцам «реагировать на актуальные запросы».
Сейчас с ЕР сотрудничают свыше 11 тыс. НКО, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.
По его словам, эти структуры участвуют в решении «приоритетных задач для партии и госполитики в целом»: помощь участникам СВО, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодежью и т. д. В ходе выборной кампании из числа сторонников «пришли яркие политики», рассказал господин Якушев, а всего в праймериз ЕР участвовали свыше 5 тыс. сторонников и почти 1,5 тыс. представителей НКО. Из их рядов вышли три новых депутата Госдумы (Александр Легков, Игорь Брагарник и Денис Чернавин), причем все они избрались по одномандатным округам, подчеркнул секретарь генсовета.
В целом в «историческом результате» ЕР на выборах есть немалая заслуга сторонников и гражданских активистов, близких к партии, заявил Владимир Якушев. По его словам, сторонники внесли свыше 500 тыс. предложений в «народную программу», а сами единороссы на протяжении всей электоральной гонки «чувствовали поддержку» своих давних союзников. «Это ясное выражение вашей политической позиции, а значит, позиции российского гражданского общества»,— уверен политик. Партия намерена опираться на НКО и в дальнейшем, заверил он. В руководстве ЕР считают, что общественники должны участвовать в «экспертном сопровождении» и контроле за исполнением «народной программы». Также статус сторонников следует укрепить в структуре партии — например, в составе региональных политсоветов они должны присутствовать обязательно, дал поручение партийцам господин Якушев.
Из инициатив, выдвинутых на прошлогоднем форуме, реализовать удалось 87%, сообщила зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Партийцы сделали акцент на защите исторической правды, повышении безопасности некоммерческого сектора в интернете и расширении финансовой помощи НКО, перечислила она. Объем госфинансирования сектора усилиями единороссов за пять лет вырос в 16 раз, а в 2027-м с учетом поправки ЕР ко второму чтению бюджета «увеличится еще больше», пообещала депутат:
«Общая сумма поддержки превысит 488 млрд руб.— такого никогда не было».
Гражданский сектор отвечает партийцам взаимностью, следовало из выступлений самих активистов. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев отметил, что профсоюзы «выстроили системное взаимодействие» с ЕР на федеральном и региональном уровнях. Результатом стало формирование «профсоюзных предложений» в «народную программу» и участие активистов в выборах. В итоге в Госдуму прошли четверо из них (трое — от ЕР), и теперь статус депутатов разных уровней имеет 71 профсоюзник. «Но количество кандидатов от профсоюзов пока не в полной мере отражает потенциал наших лидеров в трудовых коллективах»,— признался господин Черногаев.
Лидер башкирских сторонников ЕР, депутат Думы и Герой РФ Денис Чернавин пожелал соратникам «сохранить две вещи»: «Первое — оставаться и дальше людьми, которые делают. И второе — сохранить, сберечь, приумножить то доверие, ту поддержку людей, которые мы получили в этом году». «Вместе победим!» — заверил он делегатов форума.
Газета «Коммерсантъ» №218от 25.11.2026, стр. 2