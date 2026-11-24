В целом в «историческом результате» ЕР на выборах есть немалая заслуга сторонников и гражданских активистов, близких к партии, заявил Владимир Якушев. По его словам, сторонники внесли свыше 500 тыс. предложений в «народную программу», а сами единороссы на протяжении всей электоральной гонки «чувствовали поддержку» своих давних союзников. «Это ясное выражение вашей политической позиции, а значит, позиции российского гражданского общества»,— уверен политик. Партия намерена опираться на НКО и в дальнейшем, заверил он. В руководстве ЕР считают, что общественники должны участвовать в «экспертном сопровождении» и контроле за исполнением «народной программы». Также статус сторонников следует укрепить в структуре партии — например, в составе региональных политсоветов они должны присутствовать обязательно, дал поручение партийцам господин Якушев.