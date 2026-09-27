Песков: победа «Единой России» говорит о консолидации россиян вокруг Путина
Российские граждане поддерживают Владимира Путина и его решения, на это указывает победа «Единой России» на выборах в Госдуму. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ИС «Вести».
Он пояснил, что ЕР «абсолютно разделяет идеологию Путина». И раз партия получила абсолютное большинство в нижней палате парламента, это свидетельствует о «консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики».
«Единая Россия» получила 349 мандатов, из которых 209 — в одномандатных округах. По сравнению с выборами 2021 года ее представительство выросло с 324 до 349 мест, тогда как у КПРФ оно сократилось с 57 до 37 мандатов.
При этом результат «Единой России» по партийным спискам составил 58,21% голосов среди участников соответствующего голосования, а итоговая явка на выборах составила 59,8% от общего числа избирателей. Эти показатели подтверждают масштаб парламентской поддержки партии, но сами по себе не равнозначны поддержке политики президента всеми гражданами.