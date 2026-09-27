Песков: победа «Единой России» говорит о консолидации россиян вокруг Путина

Российские граждане поддерживают Владимира Путина и его решения, на это указывает победа «Единой России» на выборах в Госдуму. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ИС «Вести».

Он пояснил, что ЕР «абсолютно разделяет идеологию Путина». И раз партия получила абсолютное большинство в нижней палате парламента, это свидетельствует о «консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики».