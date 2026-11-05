Летопись партии напишут дамской рукой

«Женское движение ЕР» сейчас — один из самых эффективных фоновых мобилизационных проектов партии, который показал свою эффективность во время избирательной кампании, говорит политолог Дмитрий Еловский. Он напоминает, что прошлой весной Российская ассоциация по связям с общественностью вручила организации премию в новой номинации «Социальная архитектура». Сутью проекта, по словам эксперта, является «формирование устойчивых сообществ женщин, объединенных возможностью самореализоваться». Поэтому логично и активное участие движения в грядущем праздновании юбилея, добавляет господин Еловский: «Женское движение может отработать любые партийные задачи за счет того, что его структура мобилизована и полностью готова к работе в любой момент».