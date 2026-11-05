Летопись партии напишут дамской рукой
Первую акцию к юбилею «Единой России» посвятили женщинам
«Единая Россия» (ЕР) анонсировала первую акцию к 25-летию партии, которое будет отмечаться 1 декабря. О роли партии в их жизни расскажут женщины — члены и сторонницы ЕР, после чего собранные истории скомпилируют в единую «юбилейную летопись», сообщила партийная пресс-служба.
Акция «Моя история в истории "Единой России"» стала первым подготовительным событием к 25-летнему юбилею ЕР. По словам организаторов из «Женского движения ЕР», из собранных в ходе акции личных историй и рассказов участников «сложится своеобразная юбилейная летопись» организации: «История партии, увиденная глазами людей разных поколений, профессий и регионов страны».
Сопредседатель общественного совета «Женского движения», депутат Госдумы Дарья Лантратова заявила, что именно в ЕР «многие нашли помощь и поддержку, смогли реализовать собственные инициативы». «Среди них много женщин, в том числе тех, которые часто далеки от политики»,— отметила депутат. За 25 годами истории партии «стоят тысячи личных историй», добавила координатор партпроекта Наталья Полуянова: «Мы хотим объединить эти голоса».
Привели единороссы и конкретные примеры подобных историй. Например, педиатр из Свердловской области Ирина Вовк рассказала, как много лет пыталась добиться ремонта местной амбулатории, но обращения не приносили результата. Тогда врач вступила в ЕР, стала депутатом местной думы, «объединила усилия с коллегами», и уже на следующий год в учреждении началась реконструкция. Евгении Иваровской из Приморья, потерявшей мужа на СВО, партия помогла подготовить к школе двоих сыновей, решить жилищный вопрос и найти работу, в итоге сегодня она — член партии и участница «Женского движения».
На 24-ю годовщину основания ЕР партийцы тоже организовывали символические акции с «человеческим» подтекстом. Тогда партия провела, в частности, «Декаду приемов граждан» (каждый приемный день был посвящен отдельной теме), «Марафон добрых дел» (комплекс волонтерских мероприятий с адресной помощью нуждающимся) и акцию «Коробка храбрости» (сбор подарков для несовершеннолетних пациентов, находящихся на длительном лечении в больницах и перинатальных центрах).
На съезде 5 декабря, который тоже станет одним из юбилейных мероприятий, «Единая Россия» помимо «летописи» представит идеологический манифест. Документ будет содержать программные положения, которые позволят избирателям и гражданам понять, какую «перспективу в целом» партия предлагает стране и народу, объяснял ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев.
«Женское движение ЕР» сейчас — один из самых эффективных фоновых мобилизационных проектов партии, который показал свою эффективность во время избирательной кампании, говорит политолог Дмитрий Еловский. Он напоминает, что прошлой весной Российская ассоциация по связям с общественностью вручила организации премию в новой номинации «Социальная архитектура». Сутью проекта, по словам эксперта, является «формирование устойчивых сообществ женщин, объединенных возможностью самореализоваться». Поэтому логично и активное участие движения в грядущем праздновании юбилея, добавляет господин Еловский: «Женское движение может отработать любые партийные задачи за счет того, что его структура мобилизована и полностью готова к работе в любой момент».
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 3