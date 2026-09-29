Мария Бутина не прошла в новый созыв Госдумы
Как и предполагал “Ъ”, депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия», ЕР) не сумела переизбраться в новый созыв нижней палаты. Это следует из перечня парламентариев, сформированного Центризбиркомом после распределения мандатов, от которых отказались лидеры списка единороссов.
Мария Бутина
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Госпожа Бутина шла вторым номером региональной группы в Коми — после губернатора Ростислава Гольдштейна. Из-за низкого результата ЕР в республике (43,5%) группа не получила ни одного мандата (136,3 тыс. голосов при «цене» кресла в 280 тыс.). Депутат теоретически могла получить одно из мест, от которых отказывались «паровозы», однако этого не произошло.
Также без мандата, как и предполагал “Ъ”, остался вице-спикер Шолбан Кара-оол. При этом, например, гроссмейстеру Анатолию Карпову, который по первым раскладам в Думу не проходил, место на Охотном Ряду все-таки подыскали.
В минувшем созыве Мария Бутина входила в комитет по международным делам, а также в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Широкую известность она получила после ареста в США в 2018 году по обвинению в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. После отбытия наказания Мария Бутина вернулась в Россию, где в 2021 году избралась в Госдуму по списку ЕР от Кировской области.
Отказавшиеся мандаты распределяются не только внутри тех региональных групп, где кандидаты занимали проходные позиции. Место может перейти в головную часть списка: поэтому Анатолий Карпов, стоявший седьмым в тюменской супергруппе, получил возможность попасть в Госдуму после отказа ряда кандидатов, которые находились выше в списке и не планировали переходить в нижнюю палату.
Отказ от мандата оформляется письменно; после получения извещения об избрании кандидат должен в течение пяти дней подтвердить отсутствие несовместимых с депутатством обязанностей либо отказаться от мандата. Поэтому само появление свободного места не означает автоматической передачи его второму номеру любой региональной группы: значение имеет место кандидата в структуре списка и то, где образовалась вакансия.