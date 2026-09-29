Мария Бутина не прошла в новый созыв Госдумы

Как и предполагал “Ъ”, депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия», ЕР) не сумела переизбраться в новый созыв нижней палаты. Это следует из перечня парламентариев, сформированного Центризбиркомом после распределения мандатов, от которых отказались лидеры списка единороссов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Бутина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Мария Бутина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Госпожа Бутина шла вторым номером региональной группы в Коми — после губернатора Ростислава Гольдштейна. Из-за низкого результата ЕР в республике (43,5%) группа не получила ни одного мандата (136,3 тыс. голосов при «цене» кресла в 280 тыс.). Депутат теоретически могла получить одно из мест, от которых отказывались «паровозы», однако этого не произошло.

Также без мандата, как и предполагал “Ъ”, остался вице-спикер Шолбан Кара-оол. При этом, например, гроссмейстеру Анатолию Карпову, который по первым раскладам в Думу не проходил, место на Охотном Ряду все-таки подыскали.

В минувшем созыве Мария Бутина входила в комитет по международным делам, а также в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Широкую известность она получила после ареста в США в 2018 году по обвинению в деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. После отбытия наказания Мария Бутина вернулась в Россию, где в 2021 году избралась в Госдуму по списку ЕР от Кировской области.

Андрей Прах