Эсер и два единоросса попытаются вместе побить шахматный рекорд из Книги Гиннесса
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), избранный по одномандатному округу в Чувашии, сообщил о подготовке массового шахматного турнира в Чебоксарах. Участников сеанса одновременной игры, который проведут известные российские и зарубежные гроссмейстеры, предполагается разместить вокруг Волжского залива.
«Замахнулись примерно на 22 тыс. участников, чтобы побить рекорд Книги Гиннесса,— и этот план я намерен реализовать!»,— написал господин Аксаков в своем Telegram-канале.
Действующий рекорд в этой номинации составляет 20 483 человека и был установлен 24 декабря 2010 года в индийском городе Ахмадабад. Главным гроссмейстером-сеансером на мероприятии выступил тогдашний чемпион мира Вишванатан Ананд.
Депутат Аксаков, по его словам, обсудил организацию мероприятия с одним из крупных бизнесменов. Свое участие в сеансе, добавил он, уже подтвердили два единоросса: экс-чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов и бывший претендент на высшее шахматное звание, сенатор Сергей Карякин.
Сроки проведения мероприятия и имя потенциального инвестора депутат не уточнил. В сентябре 2026 года о планах совместно с Анатолием Аксаковым организовать масштабный турнир сообщал Шахматный клуб Сергея Карякина, тогда речь шла о 2027 годе.