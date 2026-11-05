Эсер и два единоросса попытаются вместе побить шахматный рекорд из Книги Гиннесса

Депутат Аксаков, по его словам, обсудил организацию мероприятия с одним из крупных бизнесменов. Свое участие в сеансе, добавил он, уже подтвердили два единоросса: экс-чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов и бывший претендент на высшее шахматное звание, сенатор Сергей Карякин.