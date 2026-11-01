День партийного единства
Как депутаты Госдумы отметят 4 ноября
Предстоящую неделю депутаты Госдумы проведут в регионах, где будут работать с избирателями. Главным событием для них станет День народного единства, который представители парламентских партий отпразднуют с разными акцентами. Единороссы будут выстраивать параллели между преодолением Смуты и победой в спецоперации, либерал-демократы организуют турнир по армрестлингу, а «Новые люди» используют искусственный интеллект для «переодевания» в национальные костюмы. Коммунисты же дату традиционно проигнорируют.
Согласно рекомендациям, которые «Единая Россия» (ЕР) подготовила для своих депутатов на «региональную неделю», они должны принять активное участие в мероприятиях по случаю 4 ноября, поскольку «в Год единства народов России праздник приобретает особое значение». В ходе встреч с избирателями единороссам рекомендуется благодарить их за поддержку и вклад в победу ЕР на минувших выборах в Госдуму.
Среди основных мероприятий упомянуты отправка тематических посылок, писем и детских рисунков на фронт, акция «Тепло для бойцов», а также поздравление раненых участников СВО в госпиталях. Подарочные посылки «с традиционными продуктами и символами силы своих регионов» сформируют все региональные отделения ЕР, говорится в документе. Также депутатам рекомендуется принять участие в мероприятиях недели «Народы России», где запланированы панельные дискуссии, выставки, кинофорум и этнографический диктант. Наконец, с 3 на 4 ноября состоится «Ночь искусств», в связи с чем региональным координаторам партпроекта «Историческая память» поручено организовать экскурсии для членов семей участников СВО по экспозициям музеев и выставок.
В «базовых тезисах», которые депутаты применяют для публичных выступлений и постов в соцсетях, депутатам рекомендуют обращаться к теме спецоперации и современных внешнеполитических вызовов.
Один из примеров гласит: победа в Смутное время «достигнута благодаря добровольцам, объединившимся ради защиты Родины», и «схожая роль отводится добровольцам и сегодняшним защитникам». В другом тезисе отмечается, что как в Смутное время «внешние силы стремились ослабить и разделить страну», так и «современные внешние вызовы ставят задачу сохранения суверенитета и культурной целостности нашей страны». «Народное единство является главным залогом победы в СВО, скорейшего восстановления и стремительного развития регионов, пострадавших от боевых действий»,— говорится в документе.
ЛДПР в День народного единства проведет праздничный митинг-концерт в Москве, где выступит председатель партии Леонид Слуцкий и другие депутаты Госдумы, рассказали “Ъ” в пресс-службе. Свои мероприятия организуют отделения партии во всех субъектах, добавили там: помимо митингов, это будут автопробеги, пикеты и другие акции. Например, в Амурской области ЛДПР проведет турнир по армрестлингу, а в Ульяновске и Твери «присоединится к крестному ходу».
«Новые люди» 4 ноября организуют акцию «Россия — большая семья», которую откроет лидер партии и глава ее фракции в Госдуме Алексей Нечаев. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе организации, в одном из московских ТЦ будут организованы «интерактивные станции», где при помощи искусственного интеллекта можно будет «переодеться» в национальный костюм любого региона страны, добавить на задник цвета флага России и распечатать получившееся изображение. Также обещаны викторина, стенды «с интересными фактами из истории регионов» и выступления народных коллективов.
Собственные акции к праздничной дате намерены организовать отделения «Справедливой России», рассказали “Ъ” в пресс-службе партии. Там отметили, что в преддверии праздника эсеры уже открыли «Всероссийский прием граждан». КПРФ по традиции проигнорирует День народного единства и будет готовиться к очередной годовщине Октябрьской революции.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 3