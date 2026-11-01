День партийного единства

Среди основных мероприятий упомянуты отправка тематических посылок, писем и детских рисунков на фронт, акция «Тепло для бойцов», а также поздравление раненых участников СВО в госпиталях. Подарочные посылки «с традиционными продуктами и символами силы своих регионов» сформируют все региональные отделения ЕР, говорится в документе. Также депутатам рекомендуется принять участие в мероприятиях недели «Народы России», где запланированы панельные дискуссии, выставки, кинофорум и этнографический диктант. Наконец, с 3 на 4 ноября состоится «Ночь искусств», в связи с чем региональным координаторам партпроекта «Историческая память» поручено организовать экскурсии для членов семей участников СВО по экспозициям музеев и выставок.