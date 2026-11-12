В Приангарье депутаты не назначили предложенного губернатором мэра

Максим Модин был избран на пост мэра Шелеховского района в 2024 году. В 2026 году в результате муниципальной реформы город Шелехов и Шелеховский район были преобразованы в единый округ. Осенью 2026 года при избрании думы нового муниципалитета кандидаты от «Единой России» получили восемь мандатов, «Справедливой России» — семь, «Новых людей» — три, кандидаты от КПРФ — один, еще один мандат достался самовыдвиженцу. При избрании спикера думы 29 октября представитель «Единой России» Екатерина Видасьева получила одиннадцать голосов в поддержку, лишь на один голос опередив беспартийного Андрея Кобякова.