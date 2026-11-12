В Приангарье депутаты не назначили предложенного губернатором мэра
Депутаты думы Шелеховского округа в Иркутской области отказались утвердить поддержанную губернатором Игорем Кобзевым кандидатуру действующего и. о. мэра Максима Модина («Единая Россия»). Во время тайного голосования его поддержали шесть депутатов, 12 — проголосовали «против всех», еще трое воздержались. Второй кандидат, заммэра округа Дмитрий Савельев, не получил ни одного голоса в поддержку.
Максим Модин прокомментировал результаты выборов в Telegram-канале. Он заявил, что «эти депутаты не собираются работать в единой команде с губернатором и правительством».
По его словам, оппозиция в думе якобы накануне голосования «готова была обсуждать» его поддержку. Однако условием, по информации господина Модина, должна была стать приватизация крупнейших районных предприятий, находящихся в муниципальной собственности. Максим Модин продолжит руководить округом до выдвижения губернатором новой кандидатуры.
Максим Модин был избран на пост мэра Шелеховского района в 2024 году. В 2026 году в результате муниципальной реформы город Шелехов и Шелеховский район были преобразованы в единый округ. Осенью 2026 года при избрании думы нового муниципалитета кандидаты от «Единой России» получили восемь мандатов, «Справедливой России» — семь, «Новых людей» — три, кандидаты от КПРФ — один, еще один мандат достался самовыдвиженцу. При избрании спикера думы 29 октября представитель «Единой России» Екатерина Видасьева получила одиннадцать голосов в поддержку, лишь на один голос опередив беспартийного Андрея Кобякова.