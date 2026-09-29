Лавров, Собянин и Львова-Белова отказались от мандатов «Единой России» в Госдуме

Глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом сообщили в ЦИКе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лаврров

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лаврров

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Такое же решение приняли полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и возглавлявшие региональные группы партии на думских выборах главы регионов. Это главы Татарстана — Рустам Минниханов, Курской области — Александр Хинштейн, Ленобласти — Александр Дрозденко и другие. Всего от мандатов депутатов Думы отказались около 60 человек.