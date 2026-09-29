Лавров, Собянин и Львова-Белова отказались от мандатов «Единой России» в Госдуме
Глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом сообщили в ЦИКе.
Министр иностранных дел России Сергей Лаврров
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Такое же решение приняли полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и возглавлявшие региональные группы партии на думских выборах главы регионов. Это главы Татарстана — Рустам Минниханов, Курской области — Александр Хинштейн, Ленобласти — Александр Дрозденко и другие. Всего от мандатов депутатов Думы отказались около 60 человек.
Отказ от мандата по партийным спискам не оставляет место вакантным: его предлагают следующему кандидату из соответствующего федерального списка. Поэтому в состав фракции вместо отказавшихся лидеров и чиновников входят кандидаты, расположенные ниже в партийной очереди; в 2021 году по списку «Единой России» такие места распределяли между региональными группами, а в Госдуму прошла только Анна Кузнецова из первой пятерки.
Руководителей высокого уровня включают в верхнюю часть списка не обязательно для последующей работы в парламенте. По оценке политолога Алексея Швайгерта, такая конструкция помогает партии выстроить административную вертикаль лояльных избирателей и связать их голоса с узнаваемыми фигурами; при формировании списка в 2021 году никто из его лидеров не заявлял о намерении перейти в Госдуму или заняться партийной работой.