Дмитрий Медведев укрепляет горизонталь
Лидер единороссов пообщался с руководителями первичных отделений партии
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев 15 октября провел заседание федерального совета первичных отделений. Он назвал «первички» кадровым резервом партии, поблагодарил их за помощь фронту и участие в разработке «народной программы», а также призвал жестко отвечать на фейки о деятельности единороссов.
Как напомнил Дмитрий Медведев в своем приветственном слове, федеральный совет «первичек» собирается уже в третий раз, а создан он был два года назад по инициативе снизу, что стало «одним из итогов работы по модернизации партийной структуры». Главным же итогом этой работы стала «историческая победа "Единой России" на выборах в Госдуму» (она получила 349 мест из 450). «Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой страны, партией главы государства и всего народа»,— подчеркнул господин Медведев.
Он отметил, что у ЕР самая разветвленная региональная сеть среди всех партий и общественных движений страны (86 тыс. организаций), а повышение активности «первичек» стало важнейшим этапом подготовки к избирательной кампании-2026. «Вы включились в проведение отчетной кампании о выполнении "народной программы". Силами первичных отделений собраны сотни тысяч предложений в программу»,— перечислил председатель достижения партийцев, особо выделив вклад «первичек» в поддержку фронта. Отделения ЕР «решали множество задач — от изготовления беспилотников до гуманитарной помощи», сообщил господин Медведев. Кроме того, первичные отделения — это кадровый резерв партии, и для многих работа «на земле» становится «социальным лифтом», добавил он.
Отдельно Дмитрий Медведев остановился на технических новинках, которые были внедрены в работу «первичек». Так, с помощью партийного приложения «Вверх про» была решена проблема горизонтальной коммуникации между отделениями. А развитию внутрипартийного просвещения помогает специальный образовательный онлайн-модуль, приложение «ВПШ+», где размещаются короткие видеоуроки и полезные материалы. В завершение речи председатель ЕР сообщил, что более 6 тыс. «первичек» стали победителями партийного грантового конкурса и теперь получат финансирование на социальные проекты в регионах. Всего на этот конкурс поступило более 130 тыс. «практик электоральной работы "первичек" в регионах».
Вслед за лидером выступили секретари отделений. Мариетта Абсалямова из Адыгеи рассказала, что в ее «первичке» всего 50 человек: «Мы друг другу как семья и стараемся быстро решать вопросы жителей. У нас нет никаких чатов, мы видимся на улице и на детских площадках». Дмитрий Медведев в ответ признался, что завидует возможности живого общения, и призвал всех «обязательно встречаться, даже если есть возможность проводить мероприятия по ВКС».
Бывший учитель физкультуры, а ныне директор спортивно-оздоровительного лагеря из Брянска Павел Михейченков поделился опытом организации спортивных мероприятий для детей. «Может быть, это не самый электоральный проект, но у родителей растет доверие к нашей ячейке»,— похвалился секретарь. Господин Медведев со столь скромной оценкой не согласился: «Вложение в семью — это самое благодатное, которое только можно себе представить».
Председатель также поддержал предложения секретарей в связи с 25-летием ЕР (оно будет отмечаться 1 декабря) наградить тех, кто стоял у истоков партии, и организовать курсы наставничества для молодых единороссов. А отвечая на вопрос о том, что делать, если в соцсетях распространяется недостоверная информация о деятельности первичных отделений, Дмитрий Медведев призвал биться вплоть до суда. «Партия, которая не может защитить свои интересы, вылетает на политическую обочину»,— предостерег соратников лидер ЕР.
Одним из последних слово взял участник СВО, заместитель главы Липецка Роман Жураев. Он ничего не предлагал, а просто поблагодарил партию за то, что она его «нашла и поддержала» после того, как он потерял ногу на фронте. Господин Медведев заверил господина Жураева и других фронтовиков, что помощь ветеранам останется приоритетом партии «на десятилетия».
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 3