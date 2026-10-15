Дмитрий Медведев укрепляет горизонталь

Как напомнил Дмитрий Медведев в своем приветственном слове, федеральный совет «первичек» собирается уже в третий раз, а создан он был два года назад по инициативе снизу, что стало «одним из итогов работы по модернизации партийной структуры». Главным же итогом этой работы стала «историческая победа "Единой России" на выборах в Госдуму» (она получила 349 мест из 450). «Мы снова доказали, что являемся ведущей политической силой страны, партией главы государства и всего народа»,— подчеркнул господин Медведев.