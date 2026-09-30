Взять все, да и доделить

Фракции Госдумы окончательно определились с кандидатурами на руководящие должности в новом созыве нижней палаты. 29 сентября своих однопартийцев на эти посты выдвинули «Единая Россия», «Новые люди» и КПРФ. Первые две партии отметились заметными ротациями, тогда как коммунисты сделали стопроцентную ставку на товарищей, проверенных временем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Фракция «Единая Россия» (ЕР), в соответствии с партийным уставом, полностью учла кадровые рекомендации руководства партии, утвержденные 24 сентября на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета (см. “Ъ” от 25 сентября). Предложенные тогда кандидатуры спикера, семи вице-спикеров и двадцати глав подконтрольных ЕР комитетов фракция утвердила единогласно. С тем же единодушием единороссы одобрили и нового руководителя фракции (им стал Дмитрий Кобылкин), и уже привычных первых заместителей (ими остались Вячеслав Макаров и Дмитрий Вяткин).

Результат, который ЕР получила на выборах,— 38 млн голосов, что на 10 млн больше, чем в 2021-м,— «ко многому нас обязывает», объявил соратникам Дмитрий Кобылкин. «Мы не имеем права подвести ни президента, ни наших избирателей»,— сказал политик, не забыв поблагодарить коллег за работу в прошлых созывах. Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, в свою очередь, выразил надежду, что «партия и фракция будут работать как единый слаженный механизм».

КПРФ, как ранее сообщал “Ъ”, сохранила руководящий состав фракции и подконтрольных комитетов неизменным. Руководителем был избран Геннадий Зюганов, его первым замом — Николай Коломейцев. На пост первого зампреда Думы фракция выдвинула Ивана Мельникова, на должности руководителей комитетов — Нину Останину (по защите семьи), Сергея Гаврилова (по вопросам собственности), Леонида Калашникова (по делам СНГ), Владимира Кашина (по аграрным вопросам) и Николая Харитонова (по развитию Дальнего Востока и Арктики). Все эти депутаты «прекрасно знают направления и отрасли», по которым работают, эффективно показали себя в минувшем созыве и «известны на всю страну», объяснил “Ъ” это кадровое решение первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Последняя же интрига с распределением постов в девятом созыве разрешилась на заседании фракции «Новые люди» (НЛ). После выборов-2026 фракция прибавила шесть мандатов по спискам, к ней также присоединился самовыдвиженец-одномандатник Сергей Курбатов. Таким образом, «Новые» стали четвертой по численности фракцией в Думе, обойдя «Справедливую Россию».

Председатель партии Алексей Нечаев поздравил депутатов с избранием и напомнил, что партия увеличила свою поддержку, а значит, «движется в правильном направлении», но вместе с тем «выросла и ответственность». Господин Нечаев выразил надежду на то, что «Новые люди» будут «партией дела, а не партией пустого протеста». После этого депутаты единогласно избрали председателя партии руководителем фракции, его первым замом стал Владислав Даванков (он же рекомендован в вице-спикеры), а Сардана Авксентьева — простым замом. В девятом созыве депутаты от НЛ будут возглавлять три комитета вместо двух: к комитетам по туризму и по малому и среднему предпринимательству добавился комитет по экологии. На должности их председателей фракция рекомендовала «новичков» — соответственно Тимура Канокова, Станислава Дружинина и Елену Панову.

Также НЛ выдвинули кандидатуры на посты первых зампредов в 10 комитетах. В частности, на эти должности претендуют Сардана Авксентьева (комитет по строительству и ЖКХ), Георгий Арапов (по контролю), Дарья Кислицына (по развитию Дальнего Востока и Арктики), Александр Скоробогатько (по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству) и Роза Чемерис (по защите семьи). На посты первых зампредов рекомендованы и два бывших председателя комитетов: экс-глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложен в комитет по экономической политике, а бывший руководитель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев — в комитет по просвещению.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова