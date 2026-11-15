Депутаты получили указания свыше
Единороссам рассказали о партийных задачах, внутренних угрозах и цифровых перспективах
В подмосковной мастерской управления «Сенеж» прошел закрытый семинар для актива фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме. Перед единороссами выступили сотрудники внутриполитического блока Кремля, мэр Москвы Сергей Собянин, а также чиновники и бизнесмены, отвечающие за цифровизацию. По данным “Ъ”, парламентариям дали понять, что готовиться к выборам 2031 года нужно уже сейчас.
Мероприятие открыл председатель ЕР Дмитрий Медведев, напомнивший депутатам, что каждый из них представляет не только себя, но и всю партию, а потому несет ответственность за ее репутацию. «Мы с вами не имеем права на громкие слова… И у нас нет права на ошибку, поскольку после этого вступает цепная реакция. В конечном счете это отражается на авторитете всех органов власти в стране, включая даже главу государства»,— почеркнул господин Медведев, чье выступление опубликовала пресс-служба ЕР. Он также призвал единороссов активнее работать в регионах и не ограничивать общение с избирателями периодом выборных кампаний. Отдельно политик предостерег депутатов от попыток «спрятаться» за популярностью президента и подчеркнул, что каждый из них должен участвовать в партийной жизни и учитывать решения руководящих органов.
После выступления Дмитрия Медведева началась закрытая часть семинара. Как рассказали “Ъ” несколько депутатов, перед ними выступили первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, начальники управлений президента по внутренней политике, по мониторингу и анализу социальных процессов и по общественным проектам Андрей Ярин, Александр Харичев и Сергей Новиков, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам собеседников “Ъ”, господин Кириенко дал понять, что начался новый избирательный цикл и уже пора готовиться к думским выборам-2031, а главное — к президентской кампании-2030.
В связи с этим он призвал депутатов изменить их устоявшийся образ и не убеждать избирателей умными рассуждениями и цифрами, а вызывать в них живой отклик и «гасить эмоцию эмоцией». Сергей Кириенко напомнил, что узнаваемость депутата на его территории должна достигать 30%.
Андрей Ярин выступил с докладом о внутриполитической устойчивости, рассказав про угрозы и способы противодействия им. По словам источников “Ъ”, речь шла о межэтнических конфликтах, фейках и других рисках для внутренней стабильности. Чиновник подчеркнул, что депутаты не могут оставаться в стороне от этих проблем, поскольку Россия находится в состоянии внешнего конфликта, сообщил один из собеседников “Ъ”.
Александр Харичев рассказал про «идеологические контуры» госполитики, напомнив ключевые «цивилизационные» тезисы, которые Кремль транслирует в последние несколько лет, и анонсировав подготовку федерального закона, который будет посвящен традиционным ценностям. Сергей Новиков выступил с докладом о работе с молодежью, подчеркнув, что к следующим думским выборам в РФ появится 8 млн новых избирателей. «Работать с ними нужно уже сейчас»,— пересказал его слова один из слушателей. Наконец, Сергей Собянин на примере Москвы поведал об актуальных вопросах развития регионов.
Второй день семинара был посвящен цифровизации.
Перед единороссами выступил заместитель главы АП Максим Орешкин, который рассказал про «глобальные мегатренды» — искусственный интеллект (ИИ), переток капитала и проч. Эту тему развили бывший топ-менеджер «Яндекса» Тигран Худавердян, гендиректор VK Владимир Кириенко и главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян, поговорив о платформенной экономике. В завершение с докладом об информационной работе в сети выступили руководители близких к Кремлю АНО «Диалог», «Институт развития интернета» и «Развитие технологий ИИ» Владимир Табак, Алексей Гореславский и Геннадий Гурьянов. По словам источников “Ъ”, они говорили про изучение общественного мнения при помощи ИИ.
Руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук считает, что подобные семинары позволяют единороссам ощутить себя частью большой команды, в которую входят АП и правительство. «Если раньше федеральный парламентарий выступал как самодостаточный политик, то теперь ценятся кадры, ставящие общие интересы политической системы выше своих собственных достижений»,— поясняет политолог.