Возглавлявший ранее приморское отделение «Единой России» губернатор Олег Кожемяко в октябре был назначен вице-премьером—полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Врио главы Приморья был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший пост мэра Владивостока. В «Единую Россию» чиновник вступил в конце 2025 года.