Шестаков возглавил приморское отделение «Единой России»
Врио губернатора Приморья Константин Шестаков избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». На региональной партконференции его кандидатура получила 280 голосов делегатов, за спикера думы Владивостока Андрея Брика проголосовали четверо.
«Губернаторская кампания в Приморье стартует прямо сейчас»,— цитирует заявление господина Шестакова после избрания PrimaMedia.
Ранее выдвижение кандидатуры Константина Шестакова поддержал лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. «Надеюсь, что, если эта дополнительная партийная составляющая добавится, у вас будет больше рычагов влияния на ситуацию, поскольку и местные, и первичные партийные организации состоят из наших товарищей и с использованием этого ресурса проще проводить в жизнь решения»,— заявил господин Медведев.
Возглавлявший ранее приморское отделение «Единой России» губернатор Олег Кожемяко в октябре был назначен вице-премьером—полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Врио главы Приморья был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший пост мэра Владивостока. В «Единую Россию» чиновник вступил в конце 2025 года.
Выборы губернатора Приморья пройдут в сентябре следующего года.