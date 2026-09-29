Первое заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат Юрий Петров

Первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва проведет депутат от «Единой России» Юрий Петров. Об этом журналистам рассказал глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский.

Господин Пинский отметил, что Юрий Петров — специалист в области уголовного и административного законодательства. Фракция ЕР предложила его на должность председателя нового комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству, добавил он.

Юрий Петров был впервые избран депутатом Госдумы в 2011 году, после чего дважды переизбирался. Он занимал пост первого зампреда думского комитета по вопросам собственности в VI созыве, в VII созыве был первым зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, в VIII — входил в комитет по госстроительству и законодательству.

«Кроме того, сегодня определен и одобрен количественный состав заместителей председателя Государственной думы. Их будет 11. Два первых заместителя и девять заместителей. Утвержден и одобрен количественный состав и персональный состав»,— добавил господин Пинский (цитата по ТАСС).

Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября. На него приглашены президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По итогам выборов «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Четыре мандата получили самовыдвиженцы. В составе Госдумы IX созыва будут работать четыре постоянные комиссии и 34 комитета.