А в службу
Пребывание в войсках и МВД приравняют к муниципальному стажу
Депутаты фракции «Единая Россия» вместе с коллегами из Совета федерации внесли в Госдуму законопроект, предлагающий засчитывать период военной службы в стаж муниципальной. По их мнению, это будет способствовать трудоустройству ветеранов специальной военной операции.
Подписи под законопроектом поставили почти все депутаты фракции партии «Единая Россия» (ЕР), включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также 11 сенаторов — всего 341 парламентарий. Согласно тексту поправок, в муниципальный стаж будет включаться военная служба как по контракту, так и по призыву, причем для срочников и мобилизованных один день пойдет за два. Инициатива уравняет с муниципальной работой любую службу в органах внутренних дел.
Из правительственного заключения на законопроект следует, что изначально аналогичной льготой предполагалось обеспечить и служащих добровольческих формирований, однако кабмин предложил сделать это в рамках отдельной инициативы. Первый заместитель председателя думского комитета по труду Дарья Лантратова пояснила “Ъ”, что эта категория еще может быть включена в законопроект ко второму чтению.
Согласно справочнику типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, сейчас без опыта можно попасть только на «старшие» и «младшие» позиции — они, как правило, относятся к «обеспечивающему персоналу», который выполняет «технические, канцелярские и первичные исполнительские функции». Такие служащие «имеют низкий должностной оклад», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Ведущие» должности на муниципальной службе требуют муниципальный стаж не менее двух лет, а «высшие» — не менее шести. В случае принятия поправок ветераны смогут сразу занимать более высокие позиции в муниципалитетах. Кроме того, дополнительный стаж даст им возможность получать надбавку к окладу и больше дней оплачиваемого отпуска, подчеркивают авторы законопроекта.
Все эти факторы позволят стимулировать трудоустройство участников СВО в муниципалитеты, поддерживать их социальную адаптацию, а также повышать привлекательность и престиж муниципальной службы.
Органы местного самоуправления (МСУ) испытывают определенный кадровый дефицит, рассказал “Ъ” гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов. Его причины различаются в зависимости от населенного пункта: в небольших и удаленных муниципалитетах это нехватка специалистов определенного профиля, а в крупных — проблема низких зарплат. Общественник допускает, что дефицит отчасти может быть решен привлечением на муниципальную службу тех, кто имеет не столько специализированный, сколько в целом управленческий опыт,— участников спецоперации.
Инициатива ЕР вовсе не подразумевает, что ветераны вооруженных сил и органов внутренних дел будут приходить сразу на руководящие посты, продолжает эксперт: помимо стажа существуют требования к образованию и иному опыту. Определить соответствие квалификации позволят конкурсные процедуры, применяемые в органах МСУ, которые также никуда не денутся с изменением законодательства. Масштабная волна назначений бывших силовиков на муниципальную службу потребует от властей решения серьезной организационной задачи — необходимы квалифицированные преподаватели и кадровики, которые будут обучать и адаптировать ветеранов к новому месту работы, резюмирует Андрей Максимов.