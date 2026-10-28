А в службу

Подписи под законопроектом поставили почти все депутаты фракции партии «Единая Россия» (ЕР), включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, а также 11 сенаторов — всего 341 парламентарий. Согласно тексту поправок, в муниципальный стаж будет включаться военная служба как по контракту, так и по призыву, причем для срочников и мобилизованных один день пойдет за два. Инициатива уравняет с муниципальной работой любую службу в органах внутренних дел.