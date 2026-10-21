Донецкое региональное отделение «Единой России» стало самым крупным в стране
Отделение «Единой России» в Донецкой народной республике (ДНР) стало самой крупной региональной структурой партии, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, общая численность отделения превысила 151 тыс. человек.
На минувших выборах в Госдуму «Единая Россия» получила в ДНР свыше 80% голосов по партспискам, а выдвинутые партией кандидаты победили во всех одномандатных округах республики, напомнил господин Пушилин. В составлении «народной программы» партии приняли участие свыше 200 тыс. жителей региона, отметил он.
Донецкое региональное отделение «Единой России» было создано 21 октября 2022 года, и уже за первый год его существования членами ячейки стали 126,5 тыс. человек. Этот показатель заметно превышает среднероссийский. Например, в сопоставимом по численности населения (2,9 млн жителей) Красноярском крае региональное отделение партии, по последним открытым данным, насчитывает около 28 тыс. человек. Помимо ДНР «Единая Россия» имеет крупные отделения в Татарстане (свыше 126 тыс. партийцев) и Подмосковье (свыше 117 тыс.).