Донецкое региональное отделение «Единой России» стало самым крупным в стране

Донецкое региональное отделение «Единой России» было создано 21 октября 2022 года, и уже за первый год его существования членами ячейки стали 126,5 тыс. человек. Этот показатель заметно превышает среднероссийский. Например, в сопоставимом по численности населения (2,9 млн жителей) Красноярском крае региональное отделение партии, по последним открытым данным, насчитывает около 28 тыс. человек. Помимо ДНР «Единая Россия» имеет крупные отделения в Татарстане (свыше 126 тыс. партийцев) и Подмосковье (свыше 117 тыс.).