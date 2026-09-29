Кандидаты ушли в отказ

Центризбирком завершил распределение мандатов между участниками выборов в Госдуму. Чтобы соблюсти все положенные формальности, комиссии пришлось провести 29 сентября восемь заседаний подряд. При этом ЛДПР оказалась единственной из преодолевших пятипроцентный барьер партий, в составе списка которой от завоеванного мандата не отказался никто. А вот в «Единой России» депутатские корочки передавали с рук на руки не менее шести раз: от мандатов отказались более полусотни единороссов, избранных по списку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Как напомнил в начале заседания Центризбиркома (ЦИК) его зампред Николай Булаев, 25 сентября комиссия установила итоги выборов и в течение трех дней после этого избранные кандидаты должны были представить в ЦИК необходимые для регистрации документы. Теперь же у комиссии есть все основания зарегистрировать тех, кто такой пакет документов представил. После этого председатель ЦИКа Элла Памфилова в торжественной обстановке вручила удостоверения представителям всех пяти прошедших в Госдуму партий.

Первым «корочки» получал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил собравшимся, что для него это удостоверение депутата является уже девятым по счету, а первое он принял еще из рук генсека ЦК КПСС Юрия Андропова. После этого коммунист переключился на впечатления от прошедшей накануне встречи президента с руководителями пяти думских партий. Элла Памфилова тоже встречалась в этот день с главой государства, но «обеспокоенность» у всех общая, заявил господин Зюганов: как сплотить общество и обеспечить победу. При этом он по-прежнему возмущен крайне низким результатом КПРФ в Дагестане и Ингушетии (на что жаловался и на прошлом заседании ЦИКа): «Я не знаю, кто выдумал эти проценты, но они ничего общего не имеют с реальной обстановкой!» Но в целом, конечно, главная задача — всем работать на победу и победить, заключил Геннадий Зюганов.

От «Единой России» за удостоверениями пришли начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин и руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Заметно волнуясь, господин Головин поблагодарил избирателей от имени всех ветеранов и напомнил, что в новый созыв Госдумы прошли около 50 участников СВО.

Он также выразил благодарность ЦИКу за «все возможные способы для предоставления возможностей каждому гражданину РФ выполнить свое гражданское право, проголосовать и утвердить курс партии, утвердить курс верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина». И по-военному решительно заверил, что «общими усилиями всех партий мы всех победим».

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий тоже благодарил Эллу Памфилову и всю комиссию за «титанический труд» по подготовке выборов, одновременно поздравив их с окончанием кампании. Он отметил, что фракция ЛДПР обновилась на 65% (16 из 24 депутатов избраны впервые), и подчеркнул, что партия настроена на серьезную работу. Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева радовалась тому, что ее партия существенно увеличила представительство в Думе, и признавалась, что верит «в нашу избирательную систему, наши выборы». За количеством пойдет и повышение эффективности депутатской работы, пообещала депутат. В свою очередь, член президиума центрального совета «Справедливой России» Сергей Кабышев объяснил коллегам, что борьба за справедливость может вестись как на фронте, так и в тылу, в том числе через закон. «У России нет оппозиции, но у нее есть враги»,— заявил политик.

Элла Памфилова также поблагодарила собравшихся за то, что в непростые времена они нашли возможность объединиться.

Затем был объявлен перерыв, чтобы партийцы смогли выступить перед телекамерами. После этого ЦИК вернулся к работе, чтобы принять целую серию решений о передаче вакантных мандатов кандидатов, которые отказались от работы в Думе.

На четыре оппозиционные партии набралось всего пять отказов. В КПРФ получать мандаты не захотели глава Хакасии Валентин Коновалов и орловский губернатор Андрей Клычков, а также первый секретарь Подмосковного обкома КПРФ Николай Васильев. «Новые люди» лишились Юлии Анастасиной, занимавшей первое место в региональной группе по Коми, Удмуртии и Пермскому краю. У «Справедливой России» от думской карьеры отказалась Ольга Андреева из Московской области. Замену всем выбывшим ЦИК нашел с первого раза.

Самый впечатляющий список «отказников» предсказуемо оказался у «Единой России»: в него вошли 57 кандидатов, в числе которых четыре из пяти членов общефедеральной части партсписка (глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный и детский омбудсмен Мария Львова-Белова), а также все губернаторы, возглавлявшие региональные группы. Правда, заступить на освободившееся место соглашались не все те, кто следовал в списке за «отказниками». Поэтому ЦИКу, чтобы заполнить 140 «списочных» мест во фракции единороссов, пришлось провести процедуру передачи мандатов не менее шести раз (о том, кто прошел в Думу благодаря этому перераспределению, см. справку).

Анастасия Корня