Фракционный дефицит
Коммунисты и эсеры воздержались при голосовании за бюджет
При рассмотрении Госдумой проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку в первом чтении. «Единая Россия» (ЕР) вслед за правительством настаивала на сбалансированности и устойчивости документа, а оппозиция пеняла на растущий дефицит и сокращение инвестиций. В результате КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались, тогда как остальные депутаты документ поддержали.
Первый вопрос сформулировал спикер Вячеслав Володин (ЕР), который поинтересовался, что предпринято «в части оказания помощи онкобольным». В ответ глава профильного комитета Андрей Макаров (ЕР) заверил председателя, что соответствующие статьи «растут каждый год» по всем направлениям: «То, что когда-то в рамках "самой бесплатной медицины" было приговором, сегодня просто диагноз».
Коммунистов больше всего интересовал дефицит. «Почти 5,5 трлн — это большой дефицит, насколько просчитываются риски и из каких источников предлагается финансировать?» — обратился Анатолий Локоть (КПРФ) к вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Большая часть его объема — это внутренние заимствования, ответил тот и выразил надежду, что запланированное ежегодное снижение дефицита «позволит ЦБ снижать ставку, и тогда расходы на обслуживание сократятся».
Побеспокоились коммунисты и о сокращении отраслевых инвестиций. Евгений Бессонов (КПРФ) указал на снижение финансирования госпрограмм в части «эффективной и конкурентной экономики», что, по его мнению, «негативно скажется на проектах технологического суверенитета». В ответ господин Силуанов подчеркнул, что рост объема инвестиций к 2020 — предковидному — году по-прежнему составляет целых 28%, и в части инвестиций в промышленность сохраняются «хорошо зарекомендовавшие себя инструменты» вроде «промышленной ипотеки». «Снижение ставки позволит выйти на рост инвестиций»,— добавил господин Силуанов.
«Новых людей» (НЛ) волновали инвестпроекты по 150 капитальным объектам без проектной документации, а также сокращение вложений в искусственный интеллект (ИИ). В ответ вице-премьер сообщил, что по ИИ кабмин отобрал 11 специализированных центров, которые получат гранты от 100 млн до 500 млн руб., а также заверил, что готов уже в ходе исполнения бюджета рассмотреть возможность грантового финансирования профильных организаций.
Эсер Николай Стариков обратил внимание на снижение средств, заложенных на горячее питание учеников начальных классов. Ситуация, очевидно, связана с демографией, но не должен ли бюджет «быть средством изменения печальных тенденций, а не средством их фиксации», поинтересовался он у Антона Силуанова. Тот подтвердил, что корректировка цифр действительно связана с сокращением количества учеников. «Мы принимаем меры по демографии, стимулируем дополнительную рождаемость, надеемся, они дадут результат»,— подчеркнул он.
В ходе выступлений от фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что «на войне сгорает каждый второй рубль», а потому из 43 трлн руб. доходов надо иметь в виду половину. «Плюс огромная дыра в 5 трлн, как мы будем это латать?» — развел руками коммунист. Путей всего два — «ограбить награбленных, вздуть налоги, тарифы и штрафы» или «заниматься производством и вкладываться в таланты». «Вы предлагаете вариант стагнации»,— обратился он к ЕР, напомнив о проекте «бюджета развития», который разработала Компартия.
Вице-спикер Владислав Даванков (НЛ) тоже заметил, что с повышением налогов «есть предел, когда нужно будет остановиться»: «Появился новый банковский продукт: уплатить налоги в рассрочку… Вдумайтесь, человек берет кредит, чтобы заплатить налоги государству». По словам господина Даванкова, НЛ призывают к «предпринимательскому подходу» — сокращению расходов. Сэкономить, следовало из слов вице-спикера, можно на чиновниках, форумах и конференциях, а также упомянутых не подкрепленных документами объектах капстроительства. «Бюджет — не бездонный кошелек, это деньги людей, и они отдают эти деньги, чтобы они были потрачены ответственно»,— добавил он.
Определение бюджету дал и Андрей Макаров, выступивший от фракции ЕР: «Бюджет — это не триллионы и миллиарды, а те цели, которые мы с вами ставим для того, чтобы люди в нашей стране жили лучше, а страна развивалась». Заявленным целям нынешний проект документа соответствует как нельзя лучше, следовало из выступления единоросса.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 2