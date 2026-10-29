Фракционный дефицит

Вице-спикер Владислав Даванков (НЛ) тоже заметил, что с повышением налогов «есть предел, когда нужно будет остановиться»: «Появился новый банковский продукт: уплатить налоги в рассрочку… Вдумайтесь, человек берет кредит, чтобы заплатить налоги государству». По словам господина Даванкова, НЛ призывают к «предпринимательскому подходу» — сокращению расходов. Сэкономить, следовало из слов вице-спикера, можно на чиновниках, форумах и конференциях, а также упомянутых не подкрепленных документами объектах капстроительства. «Бюджет — не бездонный кошелек, это деньги людей, и они отдают эти деньги, чтобы они были потрачены ответственно»,— добавил он.