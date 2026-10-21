Вдова дважды Героя России Гудкова избрана сенатором от парламента Приморья
Законодательное собрание Приморского края наделило полномочиями сенатора Жанну Гудкову — вдову заместителя командующего ВМФ России Михаила Гудкова, погибшего в Курской области в июле 2025 года.
«В ее поддержку свои голоса отдали 38 депутатов, все присутствующие на заседании»,— сообщила пресс-служба парламента региона. Кандидатуру госпожи Гудковой выдвинула фракция «Единая Россия», в состав которой входят 32 из 40 депутатов заксобрания.
Жанна Гудкова избрана депутатом заксобрания Приморья по списку «Единой России» на выборах в сентябре. Михаил Гудков стал первым двукратным кавалером «Золотой звезды». Первое звание Героя России он получил в 2023 году за боевые успехи 155-й гвардейской бригады морской пехоты, которой командовал с начала 2020-го по март 2025 года. Второй раз награжден в 2025 году — посмертно.