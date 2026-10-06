Первый из депутатов Госдумы нового созыва отказался от мандата
Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Ирина Елиферова решила досрочно сложить полномочия «в связи с переходом на другую работу». Проект соответствующего постановления зарегистрирован в думской базе, заявление будет рассмотрено на пленарном заседании 13 октября.
Госпожа Елиферова стала первым избранным депутатом Госдумы нового созыва, досрочно слагающим полномочия. На звонки “Ъ” парламентарий не ответила.
Ирина Елиферова — заместитель руководителя исполкома московского отделения ЕР и координатор партийного проекта «Женское движение» в столице. Она прошла в Госдуму девятого созыва одной из последних в результате перераспределения мандатов, от которых отказались «паровозы» — лидеры списка ЕР. В столичной региональной группе партсписка госпожа Елиферова занимала 18-е место. Кому достанется ее мандат, теперь будет решать руководство ЕР.
Досрочное прекращение полномочий депутата, избранного по партийным спискам, не означает автоматической передачи мандата следующему кандидату. По закону его должен получить следующий кандидат из той же региональной группы, но при письменном отказе всех кандидатов партия получает возможность передать мандат по своему усмотрению.
Центризбирком при этом не вмешивается в кадровую политику партий, в том числе когда нарушается установленная очередность распределения вакантных мандатов. Поэтому ключевым этапом после оформления отставки становится не только юридическое замещение вакансии, но и решение партийного руководства о кандидатуре.