Первый из депутатов Госдумы нового созыва отказался от мандата

Депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) Ирина Елиферова решила досрочно сложить полномочия «в связи с переходом на другую работу». Проект соответствующего постановления зарегистрирован в думской базе, заявление будет рассмотрено на пленарном заседании 13 октября.

Госпожа Елиферова стала первым избранным депутатом Госдумы нового созыва, досрочно слагающим полномочия. На звонки “Ъ” парламентарий не ответила.

Ирина Елиферова — заместитель руководителя исполкома московского отделения ЕР и координатор партийного проекта «Женское движение» в столице. Она прошла в Госдуму девятого созыва одной из последних в результате перераспределения мандатов, от которых отказались «паровозы» — лидеры списка ЕР. В столичной региональной группе партсписка госпожа Елиферова занимала 18-е место. Кому достанется ее мандат, теперь будет решать руководство ЕР.

Андрей Прах