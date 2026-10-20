Экстремизм подорожает
Госдума ужесточает ответственность за радикальные высказывания в интернете
Группа депутатов из комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым («Единая Россия») 20 октября внесла на рассмотрение Госдумы поправки, ужесточающие уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам, терроризму, а также за насилие в отношении представителя власти. Авторы объясняют необходимость изменений попытками «беглых преступников, релокантов и иноагентов» втянуть россиян в провокации. Инициатива увеличит не только само наказание, но и тяжесть преступлений, что расширит сроки их давности и изменит порядок расследования.
Как следует из поправок, максимальное наказание за призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно за призывы к насилию над гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ) увеличится с двух до четырех лет лишения свободы. Согласно вводимой ч. 3.1, если эти деяния совершены с использованием интернета или СМИ, то срок вырастет уже до шести лет. Депутаты обосновывают такую необходимость «проведением массовых противозаконных акций и митингов, нередко инспирируемых недружественными государствами с целью дестабилизации обстановки в стране», а также «резонансными событиями» — например, массовыми беспорядками в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года или терактом в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го.
Также предлагается увеличить дополнительное наказание за публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма с использованием интернета или СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК). Как следует из текста, осужденному нельзя будет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение шести лет (сейчас — в течение пяти). Эта поправка объясняется тем, что в последние годы наблюдается «устойчивая тенденция к росту» числа преступлений, связанных с призывами к террористической деятельности, а также с оправданием и пропагандой терроризма. По данным депутатов, если в 2021 году было совершено 393 таких деяния, то только в первом полугодии 2025-го — уже 781.
В пояснительной записке отмечено, что, хотя такие преступления «характеризуются публичностью», совершаются они по большей части в закрытых группах, «участники которых не намерены сообщать о происходящем в правоохранительные органы или оказывать последним какое-либо содействие в выявлении и пресечении фактов террористической пропаганды».
По данным авторов, 92% подобных деяний, выявленных за первое полугодие 2025 года, были совершены в интернете. Наконец, максимальный штраф за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) вырастет с 200 тыс. до 500 тыс. руб.
«Наши противники — коллективный Запад и подконтрольные им беглые преступники, релоканты и иноагенты — не оставляют попыток спровоцировать наших граждан на участие в различных провокациях и втянуть в совершение преступлений»,— написал Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Правительство РФ и Верховный суд поддержали внесенный законопроект без замечаний.
Доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексей Елаев поясняет, что ключевой смысл поправок помимо собственно ужесточения наказания будет состоять в том, что призывы к массовым беспорядкам из преступлений небольшой тяжести станут преступлениями средней тяжести, а при использовании интернета — тяжкими. «Это другой срок давности — шесть и десять лет вместо существующих двух, другой порядок расследования и возможность применения к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу»,— добавляет эксперт.
«В целом вполне очевидно, что большинство призывов сейчас осуществляется не на митингах, а как раз через интернет, доступ к которому имеется практически у всех россиян,— отмечает адвокат Андрей Гривцов.— В этой связи законодатель видит риск того, что такие призывы возымеют действие и могут побудить широкие слои населения, прочитавшие тот или иной пост, совершить названные деяния». Впрочем, вопрос тут в том, насколько страх жестокого наказания является средством профилактики от совершения преступлений, оговаривается юрист: «Но современный российский законодатель традиционно применяет только подобный способ регулирования незаконных, по его мнению, явлений».