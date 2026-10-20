Экстремизм подорожает

Также предлагается увеличить дополнительное наказание за публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма с использованием интернета или СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК). Как следует из текста, осужденному нельзя будет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение шести лет (сейчас — в течение пяти). Эта поправка объясняется тем, что в последние годы наблюдается «устойчивая тенденция к росту» числа преступлений, связанных с призывами к террористической деятельности, а также с оправданием и пропагандой терроризма. По данным депутатов, если в 2021 году было совершено 393 таких деяния, то только в первом полугодии 2025-го — уже 781.