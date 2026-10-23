«Единая Россия» примет свой манифест на съезде 5 декабря
Третий этап съезда партии «Единая Россия» (ЕР) состоится 5 декабря в Москве, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. На нем обновят составы руководящих органов и примут программу стратегического планирования — манифест партии, о котором «Ъ» рассказывал ранее.
«Успешно прошли выборы в Госдуму, мы существенно обновили состав нашей фракции, и теперь нам необходимо избрать новые составы высшего и генерального советов партии, обновить центральную контрольную комиссию, а также отчитаться об их деятельности за прошедшие пять лет»,— заявил господин Якушев. По его словам, манифест партии определит задачи ЕР на долгосрочную перспективу: «Действующая программа принималась в 2001 году. За эти годы многие ее положения стали неактуальными».
Первый этап XXIII съезда ЕР состоялся 28 июня, на нем были утверждены кандидаты в депутаты Госдумы. Второй этап прошел 22 августа, тогда делегаты приняли «Народную программу» партии.