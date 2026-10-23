«Единая Россия» примет свой манифест на съезде 5 декабря

«Успешно прошли выборы в Госдуму, мы существенно обновили состав нашей фракции, и теперь нам необходимо избрать новые составы высшего и генерального советов партии, обновить центральную контрольную комиссию, а также отчитаться об их деятельности за прошедшие пять лет»,— заявил господин Якушев. По его словам, манифест партии определит задачи ЕР на долгосрочную перспективу: «Действующая программа принималась в 2001 году. За эти годы многие ее положения стали неактуальными».