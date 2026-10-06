Госдуме вернули 2007-й

Ключевым фактором, повлиявшим на результаты избирательной кампании в 2026 году, стали внутриэлитные договоренности. К такому выводу пришли участники экспертного опроса Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). По их оценкам, кампания обострила конкуренцию за сжимающийся оппозиционный электорат между КПРФ, ЛДПР и «Новыми людьми», закрепив подавляющее доминирование «Единой России» на фоне сплочения вокруг флага. В итоге парламент «вернулся в 2007-й», заметил один из аналитиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Донской / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Донской / Коммерсантъ

В рамках исследования 60 экспертов РАСО и партнерских организаций оценили по пятибалльной системе основные факторы, повлиявшие на результаты выборов в Госдуму. Максимальные 5 баллов получил параметр «элитные договоренности» (см. график). Росту явки, переломившему нисходящую тенденцию последних кампаний, по оценке аналитиков, способствовали сразу пять факторов, также заслуживших высшую оценку: «сплочение вокруг флага», «личное обращение Путина», «расширение географии ДЭГ», трехдневное голосование и досрочное голосование в 12 приграничных регионах.

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Отдельно эксперты оценили плюсы и минусы в кампаниях пяти партий, прошедших в девятую Думу (см. график). По их мнению, успеху «Единой России» (ЕР) более всего способствовали уже упомянутые «сплочение вокруг флага» и «активное участие президента» (по 5 баллов), а также «удачный состав федеральной пятерки» и «популярность глав регионов во главе списков» (по 4). В 3 балла среди прочего эксперты оценили воздействие «уменьшения количества запретительной повестки». Мешали же партии власти «топливный кризис» (5 баллов), а также «рост цен» и та же «запретительная повестка» (по 4).

Кампании КПРФ помогли «сохранение популярного партийного бренда» (5 баллов), личная активность Геннадия Зюганова и «использование снятых кандидатов в качестве демонстрации оппозиционности» (по 4). Негативно на результатах коммунистов сказались «доминирование "старой гвардии" и нехватка новых лиц», «полевение повестки других партий» (по 5), а также «радикализация в сторону сталинизма» и «переток протестного электората к другим» (по 4).

За ЛДПР, по оценке экспертов, заметнее всего сыграли «популяризация образа Жириновского» и «элитная поддержка» (по 5), а также «позиционирование в качестве главной антимигрантской партии» (4). Больше всего помешали либерал-демократам «зачистка "старой гвардии" и внутрипартийные конфликты», слабая региональная сеть и отсутствие партийных губернаторов. Успеху «Новых людей» способствовали «кампания против ограничений» и «поддержка образа "новых лиц в политике" за счет молодых кандидатов» (по 5). На 3 балла эксперты оценили влияние «перетока молодежного и городского электората от КПРФ» и снятия с выборов «Яблока». Зато «целенаправленная кампания "Яблока"» против «Новых» вошла в число главных факторов, ухудшивших результаты партии (4 балла).

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Наконец, «Справедливой России» помогли «элитная поддержка» (5 баллов) и «желание сохранить пятипартийную Думу для большего политического разнообразия» (4). В 3 балла аналитики оценили «отсутствие контркампании со стороны оппонентов» и «выпадение из кампании Геннадия Семигина и Захара Прилепина». А вот отсутствие приболевшего лидера партии Сергея Миронова эксперты упомянули среди факторов, хотя и незначительно (на 2 балла), но мешавших вести кампанию. В том же перечне — «распад сильных региональных отделений партии» и «недостаток финансирования кампании» (по 5).

В целом выборы-2026 вновь продемонстрировали несколько «характерных черт российской избирательной системы»: стабильность, управляемость и предсказуемость, отметил политконсультант Вячеслав Беляков. Главным же результатом кампании, по оценке ведущего аналитика «Минченко Консалтинг» Юлиана Баландина, можно считать усиление конкуренции между КПРФ, ЛДПР и «Новыми людьми», тогда как в 2021-м безусловными лидерами оппозиции с претензией на сокращение отрыва от ЕР были только коммунисты.

«КПРФ и эсеры попали в поколенческую ловушку, им давно нужны реформы, перезагрузка»,— указал политолог Анатолий Баташев.

По итогам голосования парламент «вернулся в 2007 год», когда ЕР впервые получила в Думе более двух третей мандатов и начала «тотально доминировать» в нижней палате, констатировал политолог Павел Склянчук. Но именно в силу этого, по его мнению, «политическое меньшинство сегодня несет большую ответственность за свои публичные поступки».

Григорий Лейба