Омский политолог Иван Жуков напоминает, что Сергей Шелест занял свой пост еще при губернаторе Александре Буркове, который состоял в «Справедливой России» и ушел в отставку в 2023 году. Новому главе региона нужен «свой мэр», полагает эксперт: «Отчасти это где-то имиджевые соображения. И в целом это контроль над теми строительными, дорожными и прочими проектами, которые осуществляются в Омске». По словам господина Жукова, ранее в Омске были нередки конфликты между губернаторами и мэрами, однако на этот раз смена власти проходит мягко. Евгения Фомина политолог называет чиновником, «который работает».