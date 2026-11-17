Замещение заместителем
Глава Омска решил уступить должность первому вице-мэру
Омский градоначальник Сергей Шелест не будет переизбраться на второй срок: 17 ноября региональное отделение «Единой России» (ЕР) предложило губернатору Виталию Хоценко выдвинуть на эту должность первого вице-мэра Евгения Фомина. Единственным соперником чиновника может стать лидер местной ячейки либерал-демократов Сергей Ширяев. Господин Шелест получил пост при бывшем главе региона и на минувших выборах неудачно баллотировался в Госдуму. Эксперт полагает, что теперь губернатору Хоценко нужен «свой мэр».
О завершении приема предложений по кандидатам в мэры Омска сообщил аппарат главы региона. Пятилетний срок полномочий Сергея Шелеста истекает в начале января 2027 года. Согласно новому федеральному закону, гордума впервые изберет градоначальника из числа претендентов, выдвинутых губернатором. Тому, в свою очередь, кандидатов могли предложить партии, Совет муниципальных образований, Общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Процедура стартовала еще в середине октября, однако имя фаворита стало известно в последний день: президиум политсовета омской ячейки ЕР вместе с ВАРМСУ внесли на рассмотрение Виталия Хоценко кандидатуру Евгения Фомина — первого заместителя главы города и директора департамента городского хозяйства.
Действующий мэр Сергей Шелест, как сообщается на сайте ЕР, это решение поддержал. Градоначальник подчеркнул, что господин Фомин прошел «все этапы профессионального пути в системе местного самоуправления»: «При его участии выполнен серьезный объем работ по национальным проектам. Думаю, что и губернатор Виталий Павлович Хоценко, и депутаты омского городского совета поддержат Евгения Викторовича».
Почему сам Сергей Шелест не стал претендовать на второй срок, он не уточнил. Весной этого года градоначальник принял участие в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и по его итогам был включен в новосибирско-омскую группу партийного списка. Однако пятой строчки, которую занял господин Шелест, для попадания в федеральный парламент в итоге не хватило.
Единственным соперником господина Фомина может стать исполняющий обязанности координатора омской ячейки ЛДПР Сергей Ширяев, которого губернатору предложили либерал-демократы. Впрочем, едва ли ему будет сопутствовать успех: из 35 депутатов муниципального парламента 31 входит во фракцию ЕР. трое представляют «Справедливую Россию», а еще один — КПРФ.
Коммунисты решили бойкотировать процедуру избрания нового мэра, сообщил “Ъ” первый секретарь обкома Андрей Алехин, напомнив, что Компартия выступает за прямые выборы: «Мы в этом фарсе участвовать не собираемся».
При этом он назвал господина Фомина «серьезной кандидатурой» и управленцем, на котором «держится все городское хозяйство».
Омский политолог Иван Жуков напоминает, что Сергей Шелест занял свой пост еще при губернаторе Александре Буркове, который состоял в «Справедливой России» и ушел в отставку в 2023 году. Новому главе региона нужен «свой мэр», полагает эксперт: «Отчасти это где-то имиджевые соображения. И в целом это контроль над теми строительными, дорожными и прочими проектами, которые осуществляются в Омске». По словам господина Жукова, ранее в Омске были нередки конфликты между губернаторами и мэрами, однако на этот раз смена власти проходит мягко. Евгения Фомина политолог называет чиновником, «который работает».