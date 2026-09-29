Патриции и партийцы

Вечером 28 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что всем им удалось высказаться без оглядки на авторитеты. Потому что авторитет есть только один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев дождался Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Медведев дождался Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Состав участников встречи немного удивил. Например, за столом не было первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, зато был первый замглавы администрации президента Алексей Громов, который сидел по левую руку от президента, но не посвящал парламентским выборам всего себя. По информации “Ъ”, Сергей Кириенко, не дожидаясь этой встречи, ушел в отпуск — и ведь его можно понять. А глава администрации Антон Вайно, который мог бы представлять администрацию, приболел — и тоже уважительная причина. Спасибо, хоть Алексей Громов пришел.

Не было лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, известно почему. «Поправляется»,— объяснил мой собеседник в администрации президента. Вместо него появился Александр Бабаков, его зам по партии. А также заболел и Алексей Нечаев, возглавляющий партию «Новые люди», и на его месте сидел теперь Владислав Даванков, причем так же уверенно, как и, не хочу ничего сказать, Александр Бабаков.

Зато был лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, до этого делегировавший на такие мероприятия коллег из Госдумы. А тут он, видимо, почувствовал, что как никогда нужен сам. Востребован ситуацией, партией, историей, наконец.

— Вы знаете, это традиция: перед выборами глава государства, президент, обращается к избирателям с просьбой принять активное участие в голосовании. Так было и на этот раз. Однако при этом все мы: и я, да и каждый человек в России, в нашей стране,— понимал, что нам будут мешать и что, несмотря на меры, предпринимаемые Министерством обороны, правоохранительными органами, угрозы, и немалые угрозы, сохраняются. И вы знаете, когда посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках, то еще раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит вокруг России,— говорил президент, и в голосе его чувствовалась человеческая теплота.— И стало понятно, что запугать таких людей не удастся, и победить таких людей, такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами!

Отметил президент и еще один важнейший момент:

— Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Все ценное из их инициатив, предложений надо брать в работу!

То есть все ценное из программы «Яблока» стоит взять в дорогу. Но не само «Яблоко». Надкусить и отложить в холодильную камеру.

Президент предоставил слово лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — возможно, по старшинству.

Лидер КПРФ говорил долго и, по правде говоря, поначалу совсем не так энергично и разборчиво, как раньше. К нему приходилось прислушиваться. Возможно, этого он и добивался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий, как все, ждет-не дождется

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Леонид Слуцкий, как все, ждет-не дождется

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

— В Великую Отечественную войну за Родину сражались и погиб каждый второй коммунист... И мы подготовили программу, которая так и называлась «Программа Победы». Мои друзья и коллеги, с которыми мы на Украине восстанавливаем все народно-патриотическое движение (Но пока не восстановили. Подозреваю, восстановится оно прежде всего на освобожденных территориях.— А. К.), от нацистской бандеровской своры пострадали первые: была выгнана фракция, потом сожгли все помещения, арестовали половину, многие погибли. Мы максимально им помогали и продолжаем помогать всем союзам наших патриотических сил!

Компартия сейчас такова, что ее лидер неоднократно в своем выступлении ссылался на послание президента Федеральному собранию:

— Должен сказать, что вы в своем послании в свое время особо подчеркнули, что исключительно важно в это время, для того чтобы убеждать, иметь мировые темпы, самые высокие технологии и все сделать для сплочения общества. Мы считали, что эта задача ключевая, и в ходе всех мероприятий максимально ее реализовывали.

Ибо кто еще, если не КРПФ?

— Моя родная Орловщина, куда мы вместе с вами направили работать Клычкова, одного из наиболее успешных, на мой взгляд, губернаторов, сумела показать рекордный урожай в мире! — рассказывал Геннадий Зюганов.— Пшеница дала 185 центнеров, и мы продолжаем ее распространять! Лукашенко со своей командой в Брестской области — побратиме 500 гектаров засеяли (А это аргумент.— А. К.)! Они получили за 100 центнеров (Но все-таки не столько, сколько коммунисты в России.— А. К.). Если мы сумеем продвинуть эту практику в более широкие территории нашей родной земли, то мы получим там минимум в целом 200 млн тонн хлеба! В сумме этот доход даст больше, чем нефть и газ вместе взятые!

Неужели же так все и есть? А чего тогда?! Почему медлим? Зачем не о том думаем?..

— Вы поддерживали эту программу на Государственном совете,— продолжал Геннадий Зюганов.— Я считаю, что это принципиально важно! Но меня удивило, что, несмотря на то что мы в этом году получили очень хороший урожай, почти 160 млн, это прекрасно, но, затратив по 8–10 тыс. на тонну зерна, мы не можем никак продать этот урожай! В свое время Медведев (Дмитрий Медведев сейчас сидел рядом с Геннадием Зюгановым и с интересом косился на него.— А. К.) вместе с нами реализовывал эту программу закупки зерна по устойчивой цене как резерв для дальнейшего стратегического использования! Я практически во всех трудовых коллективах сам провел 107 встреч! Хотел передать большое беспокойство тех, кто работает на земле. Срочно у них надо закупить по нормальной цене хорошую партию, в противном случае мы ставим под сомнение и посевную, и урожай следующего года! У нас резерв времени истекает, мы писали письмо и Мишустину (Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.— А. К.) на эту тему, но это был общий наказ наших избирателей, которые работают на земле и на предприятиях сельхозтехники!

Видимо, толку никакого.

Возможно, что-то по этому поводу добавила бы министр сельского хозяйства Оксана Лут, но она была не тут.

— Если мы сейчас у крестьян не купим зерно, завтра не купят технику, а послезавтра у нас 15 тыс. предприятий попадут в трудное положение! — объяснял лидер КПРФ, и вот сейчас он уже напоминал того Геннадия Зюганова, который на таких мероприятиях сидел с Владимиром Жириновским, и заряжались они друг от друга, и было с ними весело.

А от Леонида Слуцкого Геннадий Зюганов не мог зарядиться при всем желании. Просто даже разъем не тот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев имеет что сказать Геннадию Зюганову

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Медведев имеет что сказать Геннадию Зюганову

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

— Что в принципе огорчило, откровенно вам скажу. Огорчила некоторая раздвоенность в подходе к выборной кампании,— признался Геннадий Зюганов — С одной стороны, вы дали жесткое указание: должна быть достоверность, должна быть конкурентоспособность, должна быть прозрачность! Все — за, тем более в условиях войны, когда надо повышать доверие! Но я не скрою свое огорчение… Я десять лет на Кавказе отработал, я Кавказ знаю не хуже своей области. За меня в Дагестане голосовало до 70–80%!.. Я от Дербента до Буйнакска пешком все прошел... Я не понимаю, почему они там написали нам 2,4%! Не понимаю! Поэтому надо разбираться.

Геннадий Зюганов был обезоруживающе откровенен. Поразительно откровенен. Маски были вдруг сброшены. Он имел в виду, что на Кавказе просто пишут проценты. И он настаивал, чтобы написали больше. А главное, за что с ним так?!

— Давайте вместе с фракциями создадим комиссию и разберемся, потому что такого настроения там нет и в принципе не будет! В Ингушетии ещё хуже — 2,9… Я с ними разговаривал. Я знаю, сколько там! В Тыве 3,5 придумали! Но надо очень внимательно посмотреть, потому что не могут партии, которые проходят в Думу, получать республики, которые полностью разделяют нашу программу, оперировать такими цифрами!

Нет, Геннадий Зюганов был опять хорош. И зря, может, Дмитрий Медведев, поглядывая на него, продолжал улыбаться… Таких лидеров ценить надо, с их откровенностью. После Владимира Жириновского он один остался (Вы только подумайте: это же он противостоял Борису Ельцину на президентских выборах 1996 года… Тот самый Зюганов! Человек-эпоха…— А. К.).

И что ж, исправлять надо. Просто из уважения к эпохе. Как-нибудь в следующий раз, конечно.

— Иногда вместо диалога начинают лепить липовую партийность,— продолжал лидер КПРФ.— Нет в мире Партии пенсионеров, нет этих так называемых зеленых!.. А что касается лживых коммунистов, я не знаю, кто это придумал! Даже глядя на рекламу, иногда оторопь берет: сидели и всю кампанию плевали в могилы наших отцов и дедов-победителей!.. Это фарс, который недопустим в принципе, а в условиях войны тем более!

Геннадий Зюганов рассказывал, как коммунисты работают для фронта.

— В вашем доме отдыха «Снегири» (где живет и сам Геннадий Зюганов.— А. К.) 25 тыс. детей приняли из Новороссии! — сообщал он.— Это наши будущие граждане, победители. Чудные ребята с изуродованными мозгами учебниками Сороса, но они быстро приходят в себя!..

Нет, ну как же начал говорить! Как будто и правда выборы!

— Хочу поблагодарить,— продолжал лидер КПРФ, обращаясь к президенту (Сергея Кириенко-то не было.— А. К.).— Новицкий прошел — четырежды космонавт, летал вместе с американцами, женился на знаменитой красавице, которая из Белоруссии летала, Марине, недавно дочь родилась Мирослава! Мы его в Братск отправили, он там все испахал, 30% получил заслуженно на конкурентных выборах! Следующий шел наш товарищ. В целом, но и с точки зрения расходов, мы для того, чтобы подтвердить результаты, истратили в десять раз меньше, чем «Единая Россия», и в пять раз меньше, чем «Новые люди», хотя я ни одного «нового» человека на полях и на заводах не видел! Залепили все своими плакатами в принципе, а с народом они не работали! Поэтому нам выпала суровая доля — продвигать свою программу!

Да, коммунисты взяли, как говорят, актеры, материал на сопротивление. Попробуй с таким победить. Но ведь Новицкий же прошел.

— Вот сейчас с 1 октября ЖКХ — на 12–22%. Перед вами сидит человек, который 40 лет прожил в Москве,— Геннадий Зюганов имел в виду себя, а не Дмитрия Медведева, хотя, строго говоря, прямо перед Владимиром Путиным сидел именно лидер «Единой России».— Мне Андропов (бывший генеральный секретарь ЦК КПСС.— А. К.) дал шикарную квартиру (В доме, где жил и Борис Ельцин, будущий президент России.— А. К.), правда, ее ремонтировать уже надо, но мне «жировку» (квитанцию на оплату ЖКХ.— А. К.) на 30 тыс. принесли! (Юрий Андропов, впрочем, умер не 40 лет назад, а еще до того, как Геннадий Зюганов заселился в тот дом, если это было и правда 40 лет назад.— А. К.) Пока я депутат, я в состоянии платить! Поэтому нам надо сейчас думать, и ничего не прибавится, если вздувать…

И ведь был прав, не о себе же говорил (не только о себе, хоть и понимал, значит, что не вечно он будет депутатом, а это сейчас была новая информация.— А. К.).

Нужно было что-то отвечать.

— Это хорошо, что у нас есть разные точки зрения,— кивнул господин Путин товарищу Зюганову.— Вы умеете за них бороться! Ваши предложения, которые здесь прозвучали, например оказание помощи сельхозпроизводителям по продаже зерна, в том числе закупка в резерв — абсолютно правильно! Я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал (не то что пока Геннадий Зюганов говорил, а еще раньше, так что в принципе можно было и не говорить.— А. К.), и у меня скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим! Надеюсь, что ситуация будет решена.

— Владимир Владимирович,— воскликнул этот неравнодушный человек,— если озимые посеем позже 20 октября, они не раскустятся (не раскустятся! — А. К.), и первый мороз — мы потеряем больше!.. У нас время ушло! Нам надо ускорить это!

Ну вот-вот же будет вице-премьер, сказали же.

— Что касается проверки результатов выборов в отдельных субъектах, то, я согласен, надо все проверить,— снова огласился президент.— Правда, как мне сейчас председатель Центральной избирательной комиссии доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было (А вот тут промашечка, впрочем, понятная: не хотелось дразнить гусей. А тут, на встрече, просто хотелось выплеснуть боль.— А. К.). Если тем не менее озабоченности есть, нужно, конечно, это посмотреть повнимательнее в рамках какой-то специально созданной комиссии либо с помощью других инструментов. Мы посмотрим обязательно!

Что ж, вот и уважили человека-эпоху, что тут скажешь. А больше ничего и не надо.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступал, как обычно, так, что хотелось попросить говорить хотя бы потише, но ведь нельзя же требовать невозможного, тем более что он и так старался.

Но и как потише о таком:

— В этом году 25 апреля мы отметили 80 лет великому Жириновскому! Спасибо за беспрецедентную по масштабу и глубине кампанию, которая охватила всю страну! Мы праздновали этот юбилей! Спасибо Вячеславу Викторовичу (господину Володину.— А. К.), который возглавлял по вашему поручению организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 80-летия Жириновского!

Может, страна не так уж и заметила, не о том, как всегда, думала, но попытка лишний раз возвеличить как самого Владимира Жириновского, так и Вячеслава Володина, а также партию, а также на всякий случай всю страну была хорошая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры партий очень ждали лидера страны

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Лидеры партий очень ждали лидера страны

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Впрочем, местами Леонид Слуцкий был мелковат:

— Мы, как Геннадий Андреевич, не говорим о количестве гуманитарных конвоев, они у нас уходят каждый день, и многое другое. Это, на мой взгляд, никак не для пиара…

А для пиара вот что.

— Но у нас как никогда масштабная кампания по поддержке специальной военной операции! — констатировал Леонид Слуцкий.— Депутатами Государственной думы стали три командира, в частности, двух бригад из четырех, которые работают при всеобъемлющей поддержке ЛДПР!..

Не для пиара, но все-таки:

— В предстоящий период, Владимир Владимирович, собираемся уделять особое внимание, помимо специальной военной операции, поддержке бойцов и офицеров на фронте, семей, семей погибших в том числе, и многие другие задачи, которые, в частности, решаем вместе с фондом «Защитники Отечества», создаем цифровую модель сопровождения ветерана СВО!.. Думаю, что в ближайшее время сумеем доложить вам о том, что этот проект в федеральном масштабе готов к запуску!..

Леонид Слуцкий запомнился между тем еще одной парадоксальной фразой:

— Наша фракция в Государственной думе уходящего, восьмого созыва стала самой эффективной среди оппозиционных партий!

По какому признаку Леонид Слуцкий квалифицировал ЛДПР как оппозиционную партию, невероятная загадка, требующая, как говорится, своего кропотливого исследователя.

Впрочем, немного позже он попробовал даже объяснить:

— На мой взгляд, сейчас в период СВО оппозиционность должна заключаться не в том, что мы голосуем против бюджета или показываем, что вот он виноват, она виновата… Сейчас необходимо показывать правительству и доказывать, если это так, что у нас есть скорейший сценарий, алгоритм решения той или иной животрепещущей для граждан страны проблемы… Именно в таком духе будем еще более тесно взаимодействовать с правительством, с вашего разрешения наиболее сложные и ответственные вопросы докладывать вам!

Вот что является оппозиционностью с точки зрения лидера ЛДПР. И это стоит запомнить всем, кто хочет стать оппозиционером.

— Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского,— согласился президент.— Хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль…

И даже очень. Он был бы лидером ЛДПР.

Александр Бабаков начал с поздравления действующего (можно позавидовать), хоть и отсутствующего лидера «Справедливой России» Сергея Миронова «с удачно проведенными выборами в Государственную думу».

Ибо пятипроцентный барьер «Справедливая Россия» в конце концов преодолела, и лишь немногие знают, чего ей это стоило (и еще будет стоить).

— Сергей Михайлович (господин Миронов.— А. К.) как себя чувствует сейчас? — спросил Владимир Путин.

Ведь он давно с Сергеем Мироновым.

— Он сегодня проводил в видеорежиме заседание президиума и заседание фракции, где был избран руководителем фракции! — заверил Александр Бабаков.

Очевидно, это означало, что чувствует себя хорошо.

— Отлично,— кивнул президент.

— Он передает вам большой привет!

— Привет ему тоже передавайте!

— Спасибо большое!

Прекрасная дискуссия.

Представлявший «Новых людей» Владислав Даванков выступил убедительно. Рассказал, что партия против формализма, привел в пример историю Екатерины Винницкой, «мамы 12 замечательных деток», которую не регистрируют как мать-героиню и за которую партия борется и будет бороться. Хотя Владислав Даванков и попросил помощи в этом вопросе у Владимира Путина.

Хорошим примером борьбы партии за права людей была, между прочим, следующая история (без шуток):

— Это когда люди нам писали о тех камерах на дорогах, которые, на их взгляд, тоже их злят, во-первых,— пояснил Владислав Даванков.— Во-вторых, они не направлены на безопасность, а скорее на сбор штрафов!

Вот в одном регионе на Дальнем Востоке, например, мост построили уже много лет назад и для ремонтных работ поставили камеру с ограничением 30 километров в час… Многие годы уже прошли, там замечательная дорога, две полосы в каждую сторону, а камера до сих пор стоит!.. Из-за этого пробки, аварии, штрафы, хотя уже давно можно было эту камеру отменить...

Оставалось высказаться Дмитрию Медведеву. Признаться, это выглядело даже немного странно, в такой роли экс-президент страны, кажется, еще не отчитывался перед президентом за одним столом.

— Партия «Единая Россия» действительно получила беспрецедентный уровень поддержки — более 58% голосов, и с учетом таких результатов сформирует самую многочисленную в своей истории фракцию в Государственной думе — 349 депутатов. Очевидно, что эта фракция будет большой,— сообщил Дмитрий Медведев то, о чем все лишь догадывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов ждет своей очереди. Он скажет все

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Геннадий Зюганов ждет своей очереди. Он скажет все

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин поддержал идею выдвинуть председателем Госдумы снова Вячеслава Володина и попросил коллег высказаться по этому поводу. Коллегам удалось поддержать идею на разные лады.

— Ему два пожелания,— обмолвился Геннадий Зюганов.— Взять «лево руля» он в состоянии. С другой стороны, наша программа готова для того, чтобы это «лево руля» реализовывать. Было время, когда Примаков, Маслюков, Геращенко и Матвиенко пришли. Они взяли это «лево руля», и мы сумели за год в промышленности прибавить 24%! Если «лево руля», будем активно помогать и способствовать!

А если нет, то не обессудьте то есть.

— Хождение «налево» не всегда приветствуется,— отметил господин Путин.

То есть иногда приветствуется.

— Это другое…— посерьезнел Геннадий Зюганов.

— Это другое,— согласился Владимир Путин.

Дмитрий Медведев для начала подмигнул Вячеславу Володину.

— Вам хочется высказать слова благодарности,— обратился Вячеслав Володин к Владимиру Путину,— что вы создаете условия для развития нашей российской демократии!.. Если говорить об этом — есть с чем сравнить! Потому что когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что у нас здесь и свобод больше, и возможности выбора больше! Мы не настолько зациклены на каких-то фобиях, как там!.. Этим надо дорожить. И я хочу еще раз подчеркнуть, что ваше доверие ко многому обязывает!

Вячеслав Володин высказывался смело, не боясь, что его упрекнут в голословности, например, или еще в чем-то. Без фобий. Просто хотя бы потому, что упрекали уже во всем.

И что?

Легче стало?