«Единая Россия» получила 39 из 50 мандатов в Мособлдуме

Партия «Единая Россия» по итогам выборов получила 39 из 50 мандатов в Московской областной думе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«На выборах в Госдуму по единому округу "Единая Россия" набрала 56,22%, кандидаты партии победили во всех 12 одномандатных округах»,— отметил Андрей Воробьев. В Подмосковье явка составила 52,74%. Более 665 тыс. жителей проголосовали дистанционно, уточнил губернатор.

Выборы депутатов Госдумы, а также высших должностных лиц и составов заксобраний в некоторых регионах проходили с 18 по 20 сентября. По последним данным ЦИК, «Единая Россия» набирает 58,21% голосов, КПРФ — 13,47% , ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Всего «Единая Россия» сможет получить не менее 348 мандатов из 445. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет 25 сентября.