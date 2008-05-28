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18 июня, вторник
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Новости
01:08
США отправят около тысячи военных на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»
05:49
Меньше половины россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
04:54
Зеленский выступил за расширение санкций против России
06:01
Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
10:06
Кремль подтвердил работу над введением электронных виз для въезда в РФ
09:48
Леонид Волков вышел на свободу
09:44
РБК: UEFA готов продлить контракт с «Газпромом» о спонсорстве вопреки санкциям
09:37
Полиция возбудила дело после нападения на директора Фонда кино
09:29
Минэкономики разработало механизм изъятия участков за нарушение правил пожарной безопасности
09:21
Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России
09:03
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата бомбардировщиков США у российской границы
08:57
Истец отказался от иска к банку «Восточный» с требованием собрать акционеров
08:43
Трамп заявил о начале депортации миллионов нелегальных мигрантов
08:29
Бывшего президента Египта похоронили в Каире
08:22
«Ведомости»: АвтоВАЗ намерен повысить цены на автомобили
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Тема
(обновлено: 18.06.2019)
Табачный рынок
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2
Минздраву достаточно предупреждать
Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак
1
Мосгордума требует не греть и не парить
С системами нагревания табака и кальянами предлагают поступить как с сигаретами
3
Курильщиков окутывает дым
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
«Ташир» дает прикурить
У группы появились интересы на табачном рынке
1
От сигар отклеивают маркировку
Депутаты предлагают отложить ее до 2024 года
1
Столичным вейперам утвердили ограничения
Мосгордума определила штрафы за завлечение детей испарителями
В США могут запретить электронные сигареты
Власти обеспокоены их растущей популярностью среди молодежи
5
Столичным вейперам придумывают наказания
В Мосгордуме хотят штрафовать за завлечение детей испарителями
Огонек нашелся в тени
Кем и как наполняется в России рынок дешевых сигарет
«Любой человек сможет проверить подлинность товара»
Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ
«Необходимо проводить взвешенную акцизную политику»
Сергей Головко, вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России
1
БАТ докуривает в Саратове
У компании останется только одна фабрика в России
«БАТ Россия» покурит с одной фабрикой
Компания закрывает свое предприятие в Саратове
Топографический план против курения
Андрей Райский о разнице между сигаретами и алкоголем
1
Маркировка выявила неуспевающих
Часть табачных компаний просит отложить нововведение на год
Маркировка раскуривается
К концу года выпуск сигарет с электронной меткой увеличится в сотни раз
1
Juul добавит пара
Американцы выходят в Россию
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия