Путин передал во временное управление российские активы Japan Tobacco
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы Japan Tobacco International перешли под временное управление акционерного общества «Промышленные активы».
Согласно указу, под внешнее управление переданы доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью:
«Дж.Т.И. Донской табак» — 99,9999% (принадлежит ООО «Дж.Т.И. Россия») и 0,0001% (принадлежит АО «Переславль-Табак»);
«Дж.Т.И. Елец» — 65,64% (принадлежит JT International Holding B.V.), 18,85% (принадлежит ООО «Дж.Т.И. Россия») и 15,51% (принадлежит ООО «Петро»);
«Крес Нева» — 100% (принадлежит JTI Investments Sarl);
«Петро» — 100% (принадлежит JTI Investments Sarl).
Japan Tobacco выпускает сигареты марок: Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, Glamour, «Донской табак», «Петр I», «Русский Стиль», «Тройка», Kiss, Play, More, Saint George, Magna, Wings, Sovereign, Golden Deer, «Наша Прима», Senator, «21 Век».
В 2022 году Japan Tobacco объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес. В мае 2024 года гендиректор компании Масамичи Терабатаке говорил Financial Times, что на долю России приходится почти 20% общей прибыли, которая по итогам 2023 года составила $3 млрд.