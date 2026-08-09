Володин призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов
Только пять субъектов РФ приняли законы о полном запрете продажи электронных сигарет и жидкостей к ним после получения соответствующих полномочий. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал остальные регионы страны обдумать опыт соседей «для защиты детей и их здоровья».
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия — Алания уже прибегли к нормам федерального закона, который с июня разрешил субъектам самостоятельно устанавливать запрет на торговлю такими товарами, отметил господин Володин.
«Тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, — добавил спикер. — Правильно было бы субъектам РФ, где ещё не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты».
Принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж, сообщил Вячеслав Володин. В городах-миллионниках их число уменьшилось лишь на 10% с июля 2025 года.
Госдума в июне 2026 года приняла закон, который предоставляет регионам полномочия с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года самостоятельно вводить на своей территории запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.
Ранее, в ноябре 2025 года, президент России Владимир Путин неформально одобрил идею запрета продажи вейпов, озвученную общественниками, и поручил обсудить ее с участием экспертов и в парламенте. В январе 2025 года Минздрав также поддержал запрет на продажу такой продукции, ссылаясь на популярность среди несовершеннолетних.