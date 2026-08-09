Володин призвал все регионы России обдумать запрет продажи вейпов

Только пять субъектов РФ приняли законы о полном запрете продажи электронных сигарет и жидкостей к ним после получения соответствующих полномочий. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал остальные регионы страны обдумать опыт соседей «для защиты детей и их здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия — Алания уже прибегли к нормам федерального закона, который с июня разрешил субъектам самостоятельно устанавливать запрет на торговлю такими товарами, отметил господин Володин.

«Тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, — добавил спикер. — Правильно было бы субъектам РФ, где ещё не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты».

Принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж, сообщил Вячеслав Володин. В городах-миллионниках их число уменьшилось лишь на 10% с июля 2025 года.