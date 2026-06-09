Депутаты выдохнули

Депутаты Госдумы на заседании 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрили правительственный законопроект, наделяющий регионы правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы. Как выяснилось, парламентарии разных фракций не просто поддерживают эту инициативу, но настаивают на тотальном запрете подобной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Законопроект, уточняющий вопросы лицензирования деятельности по торговле табачной продукцией, был принят в первом чтении 19 ноября 2025 года. Второе чтение документа несколько раз откладывалось. Как рассказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), за это время «пришлось провести достаточно серьезную, скрупулезную работу».

В частности, среди поправок появилась новелла о праве регионов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года. После этого законодатели планируют проанализировать эффект от ограничений в тех регионах, которые их установят.

Поправки также уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которой запрещается продажа табака и вейпов. Председатель комитета по труду Ярослав Нилов (внефракционный) рассказал, что при работе над законопроектом «было серьезное сопротивление», которое продолжается до сих пор. Спикер Вячеслав Володин подтвердил, что депутаты профильного комитета столкнулись с давлением в социальных сетях. По его словам, цель противников поправок состояла в том, чтобы отложить их рассмотрение и сохранить сверхприбыли от продажи вейпов. «Отличие вейпов от того же табака и сигарет в одном — вкусовые добавки, ароматизаторы, и все это делает привлекательной эту заразу, в первую очередь для детей»,— подчеркнул господин Володин.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев призвал регионы не бояться вводить запреты. «Нам кажется, что эти запреты — плохо, однако, когда нас заставляли наши родители есть котлетку с пюрешкой вместо конфет, никто им потом не сказал что-то плохое. Наоборот, спасибо, родители, что уберегли от этих сладостей»,— провел аналогию депутат. По его словам, «люди, которые торгуют вейпами, не платят налоги», поскольку табак принес в бюджет более 1 трлн руб., тогда как электронные системы доставки никотина — лишь 11 млрд руб.

Вейпы должны быть запрещены к обороту вообще, но это уже забота следующего созыва Госдумы, добавил господин Гусев. Наконец, он призвал комитет по безопасности «проверить эту отрасль по всем статьям».

Вячеслав Володин пояснил, что за противодействием данному законопроекту, а также за критикой других громких инициатив, например о запрете гомосексуальной пропаганды, стоят одни и те же люди: «Как пытались шельмовать Думу и как пытались противодействовать принятию закона о запрете ЛГБТ-сообщества (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.— “Ъ”), о запрете смены пола,— это вот все одна и та же публика». Он также добавил, что полномочия по ограничению продажи вейпов передаются на уровень регионов по аналогии с подходом к «наливайкам».

Председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) выразил надежду, что по итогам эксперимента Госдума придет к полному запрету вейпов в России. А Николай Коломейцев (КПРФ) покритиковал коллег за нерешительность и полумеры: «Позиция кота Леопольда никогда в жизни не решала ни одну проблему. Вот я вас слушаю, и плакать хочется: вроде все за, и в то же время семь месяцев или восемь (законопроект.— “Ъ”) принимается, потом еще через семь месяцев вступит в действие, потом пять лет эксперимента». Максим Топилин в ответ заявил, что законодатели, на его взгляд, нашли «взвешенную конструкцию». Ежегодно до 1 июня правительство будет представлять в нижнюю палату отчет о результатах эксперимента, пообещал он. В итоге законопроект был одобрен единогласно.

Ксения Веретенникова