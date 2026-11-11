Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, по которому производители табачной и никотинсодержащей продукции будут обязаны раскрывать сведения о наличии и количестве опасных ингредиентов. Изменения в закон «О коммерческой тайне» вступят в силу 1 января.
Производители не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть данные о компонентах, усиливающих никотиновую зависимость или оказывающих токсическое воздействие, следует из закона. Ограничение также затронет ингредиенты с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами — в том числе те, у которых такие свойства появляются при нагревании или тлении.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, за последний год врачи фиксируют рост на 30% числа пациентов с поражением органов дыхания. Заболевание наиболее распространено среди подростков и молодых людей до 35 лет.