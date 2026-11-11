Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов

Производители не смогут ссылаться на коммерческую тайну, чтобы скрыть данные о компонентах, усиливающих никотиновую зависимость или оказывающих токсическое воздействие, следует из закона. Ограничение также затронет ингредиенты с канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами — в том числе те, у которых такие свойства появляются при нагревании или тлении.